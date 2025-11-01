Страны АТЭС приняли инициативу по ИИ, заявил президент Южной Кореи

"Второй принятый документ — "Инициатива АТЭС по искусственному интеллекту (APEC AI Initiative)". Она определяет направления политики, которые позволят всем странам региона участвовать в процессе цифровой трансформации на основе ИИ и получать от этого совместную выгоду. Особое внимание уделено стимулированию инноваций, взаимодействию между бизнесом, государством и научными кругами, а также инвестициям в инфраструктуру искусственного интеллекта. Это первое в истории АТЭС совместное видение, посвящённое искусственному интеллекту", - заявил президент на пресс-конференции по итогам АТЭС.