07:28 01.11.2025 (обновлено: 10:37 01.11.2025)
Страны АТЭС приняли инициативу по ИИ, заявил президент Южной Кореи
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что страны АТЭС приняли инициативу по искусственному интеллекту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2025
в мире, южная корея, алексей оверчук
В мире, Южная Корея, Алексей Оверчук
Страны АТЭС приняли инициативу по ИИ, заявил президент Южной Кореи

Ли Чжэ Мен: страны АТЭС приняли инициативу по ИИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Корея Ли Чжэ Мён на саммите АТЭС в Кёнджу. 31 октября 2025
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на саммите АТЭС в Кёнджу. 31 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на саммите АТЭС в Кёнджу. 31 октября 2025. Архивное фото
КЁНЧЖУ (Южная Корея), 1 ноя — РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что страны АТЭС приняли инициативу по искусственному интеллекту, передает корреспондент РИА Новости.
"Второй принятый документ — "Инициатива АТЭС по искусственному интеллекту (APEC AI Initiative)". Она определяет направления политики, которые позволят всем странам региона участвовать в процессе цифровой трансформации на основе ИИ и получать от этого совместную выгоду. Особое внимание уделено стимулированию инноваций, взаимодействию между бизнесом, государством и научными кругами, а также инвестициям в инфраструктуру искусственного интеллекта. Это первое в истории АТЭС совместное видение, посвящённое искусственному интеллекту", - заявил президент на пресс-конференции по итогам АТЭС.
Ранее сообщалось, что центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), встреча лидеров, впервые за 20 лет стартовала 31 октября в Южной Корее и продлится по 1 ноября.
В 2025 году на саммите в Кёнчжу присутствуют делегации от всех 21 государств-участников, а также приглашённые лидеры — директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц приглашенной страны - Объединённых Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия имеет всю инфраструктуру для развития ИИ, заявил Оверчук
В миреЮжная КореяАлексей Оверчук
 
 
