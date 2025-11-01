https://ria.ru/20251101/ates-2052242785.html
Страны АТЭС приняли Кенчжуйскую декларацию, заявил лидер Южной Кореи
Страны АТЭС приняли Кенчжуйскую декларацию, заявил лидер Южной Кореи - РИА Новости, 01.11.2025
Страны АТЭС приняли Кенчжуйскую декларацию, заявил лидер Южной Кореи
Лидеры на АТЭС-2025 приняли Кёнчжуйскую декларацию по итогам саммита, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. РИА Новости, 01.11.2025
южная корея
Страны АТЭС приняли Кенчжуйскую декларацию, заявил лидер Южной Кореи
