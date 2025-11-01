Рейтинг@Mail.ru
Страны АТЭС приняли Кенчжуйскую декларацию, заявил лидер Южной Кореи - РИА Новости, 01.11.2025
07:18 01.11.2025
Страны АТЭС приняли Кенчжуйскую декларацию, заявил лидер Южной Кореи
Лидеры на АТЭС-2025 приняли Кёнчжуйскую декларацию по итогам саммита, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. РИА Новости, 01.11.2025
в мире, южная корея, ли чжэ мен
В мире, Южная Корея, Ли Чжэ Мен
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Корея Ли Чжэ Мён на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу. Архивное фото
КЁНЧЖУ, 1 ноя - РИА Новости. Лидеры на АТЭС-2025 приняли Кёнчжуйскую декларацию по итогам саммита, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.
"Первым из принятых документов стала совместная (Кёнчжуйская - ред) декларация", - сообщил президент на пресс-конференции.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Си Цзиньпин назвал город, в котором пройдет саммит АТЭС в 2026 году
© 2025 МИА «Россия сегодня»
