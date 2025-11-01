https://ria.ru/20251101/ates-2052235852.html
В кулуарах саммита АТЭС угощают яблоками с символикой k-pop и BTS
КЕНЧЖУ, 1 ноя - РИА Новости. В кулуарах встречи лидеров экономик АТЭС журналистам и участникам раздают яблоки с символикой саммита, а также музыкального направления k-pop и группы BTS, передает корреспондент РИА Новости.
На полях саммита в корейском Кенчжу организовано несколько палаток корейских производителей продуктов - в частности, здесь можно попробовать чипсы из водорослей, печенье, быстрорастворимую лапшу с экзотическими вкусами, вулканическую воду, холодный кофе и различные напитки. Журналисты охотно разбирают угощения.
На одном из стендов выставлены большие красные яблоки с аккуратно вырезанной на их кожице символикой саммита, символами Южной Кореи
, а также надписями k-pop и BTS - это зародившийся в Корее жанр популярной музыки и название одной из его самых популярных "мальчуковых" групп. Яблоки упакованы в красивые подарочные коробки по три штуки.
Журналисты отмечают также "богатые" пресс-киты, которые включают в себя даже образцы корейской косметики, и вкусные обеды, в состав которых входят морские гребешки и тигровые креветки.