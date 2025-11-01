В кулуарах саммита АТЭС угощают яблоками с символикой k-pop и BTS

Яблоки с символикой жанра k-pop и группы BTS на саммите АТЭС

КЕНЧЖУ, 1 ноя - РИА Новости. В кулуарах встречи лидеров экономик АТЭС журналистам и участникам раздают яблоки с символикой саммита, а также музыкального направления k-pop и группы BTS, передает корреспондент РИА Новости.

На полях саммита в корейском Кенчжу организовано несколько палаток корейских производителей продуктов - в частности, здесь можно попробовать чипсы из водорослей, печенье, быстрорастворимую лапшу с экзотическими вкусами, вулканическую воду, холодный кофе и различные напитки. Журналисты охотно разбирают угощения.

На одном из стендов выставлены большие красные яблоки с аккуратно вырезанной на их кожице символикой саммита, символами Южной Кореи , а также надписями k-pop и BTS - это зародившийся в Корее жанр популярной музыки и название одной из его самых популярных "мальчуковых" групп. Яблоки упакованы в красивые подарочные коробки по три штуки.