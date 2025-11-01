Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 01.11.2025 (обновлено: 20:28 01.11.2025)
В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека
В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека - РИА Новости, 01.11.2025
В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека
Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области дронами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
грайворонский район
В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека

Два подростка и мужчина пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области дронами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"При атаках ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе несовершеннолетние", — написал он.

Последствия атаки ВСУ на автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой
Гладков рассказал о погоне дрона за машиной главы Белгородского района
29 октября, 18:59
29 октября, 18:59
В селе Дорогощь при детонации FPV-дрона пострадали двое 15-летних братьев. Бойцы самообороны отвезли их Грайворонскую ЦРБ, у обоих — подозрение на баротравму. Их переведут в областную больницу для дальнейшего обследования.
В городе Грайворон мужчина при атаке FPV-дрона получил баротравму и осколочное ранение спины. Он самостоятельно обратился в районную больницу, где ему оказали помощь, лечение он продолжит амбулаторно.
Повреждения получили пять легковых автомобилей. Еще один беспилотник целенаправленно атаковал пожарную машину. На месте удара в Дорогощи осколками посечена машина, повреждено остекление частного дома.
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
В Белгороде установили девять дополнительных модульных укрытий
30 октября, 19:10
30 октября, 19:10
Последствия других атак
  • В селе Бессоновка Белгородского района FPV-дрон повредил кровлю склада сельхозпредприятия.
  • В хуторе Кургашки Валуйского округа дрон выбил окна в частном доме.
  • В селе Драгунка Ивнянского района БПЛА повредил фасад и остекление частного дома.
  • В селе Березовка Борисовского района FPV-дрон повредил социальный объект.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Грайворонский район, Валуйский район, Россия
 
 
