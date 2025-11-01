В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека

БЕЛГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области дронами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области дронами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале

« "При атаках ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе несовершеннолетние", — написал он.

В селе Дорогощь при детонации FPV -дрона пострадали двое 15-летних братьев. Бойцы самообороны отвезли их Грайворонскую ЦРБ, у обоих — подозрение на баротравму. Их переведут в областную больницу для дальнейшего обследования.

В городе Грайворон мужчина при атаке FPV-дрона получил баротравму и осколочное ранение спины. Он самостоятельно обратился в районную больницу, где ему оказали помощь, лечение он продолжит амбулаторно.

Повреждения получили пять легковых автомобилей. Еще один беспилотник целенаправленно атаковал пожарную машину. На месте удара в Дорогощи осколками посечена машина, повреждено остекление частного дома.

Последствия других атак

В селе Бессоновка Белгородского района FPV-дрон повредил кровлю склада сельхозпредприятия.

В хуторе Кургашки Валуйского округа дрон выбил окна в частном доме.

В селе Драгунка Ивнянского района БПЛА повредил фасад и остекление частного дома.

В селе Березовка Борисовского района FPV-дрон повредил социальный объект.