В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека

БЕЛГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области дронами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"При атаках ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе несовершеннолетние", — написал он.
В селе Дорогощь при детонации FPV-дрона пострадали двое 15-летних братьев. Бойцы самообороны отвезли их Грайворонскую ЦРБ, у обоих — подозрение на баротравму. Их переведут в областную больницу для дальнейшего обследования.
В городе Грайворон мужчина при атаке FPV-дрона получил баротравму и осколочное ранение спины. Он самостоятельно обратился в районную больницу, где ему оказали помощь, лечение он продолжит амбулаторно.
Повреждения получили пять легковых автомобилей. Еще один беспилотник целенаправленно атаковал пожарную машину. На месте удара в Дорогощи осколками посечена машина, повреждено остекление частного дома.
Последствия других атак
- В селе Бессоновка Белгородского района FPV-дрон повредил кровлю склада сельхозпредприятия.
- В хуторе Кургашки Валуйского округа дрон выбил окна в частном доме.
- В селе Драгунка Ивнянского района БПЛА повредил фасад и остекление частного дома.
- В селе Березовка Борисовского района FPV-дрон повредил социальный объект.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
