Милей принял отставку премьера Аргентины Франкоса

"Президент... принял отставку Гильермо Франкоса с поста главы кабинета министров", - говорится в сообщении.

"Вместо него новым главой кабинета министров с понедельника станет (официальный представитель президента - ред) Мануэль Адорни. Эта перемена, которая отвечает... необходимости обновить политический диалог (в стране - ред)", - говорится в сообщении.