03:55 01.11.2025
Милей принял отставку премьера Аргентины Франкоса
Милей принял отставку премьера Аргентины Франкоса

© AP Photo / Jose Luis MaganaХавьер Милей
© AP Photo / Jose Luis Magana
Хавьер Милей. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноя - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей принял отставку главы кабинета министров Гильермо Франкоса, сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент... принял отставку Гильермо Франкоса с поста главы кабинета министров", - говорится в сообщении.
Милей поблагодарил Франкоса за работу, отметив, что тот сыграл фундаментальную роль в проведении реформ.
"Вместо него новым главой кабинета министров с понедельника станет (официальный представитель президента - ред) Мануэль Адорни. Эта перемена, которая отвечает... необходимости обновить политический диалог (в стране - ред)", - говорится в сообщении.
Ранее Милей пообещал, что после промежуточных парламентских выборов, которые прошли 26 октября, он проведет перестановки в правительстве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
США хорошо заработали благодаря выборам в Аргентине, заявил Трамп
27 октября, 11:18
 
В миреАргентинаХавьер Милей
 
 
