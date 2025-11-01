https://ria.ru/20251101/argentina-2052233821.html
Милей принял отставку премьера Аргентины Франкоса
Президент Аргентины Хавьер Милей принял отставку главы кабинета министров Гильермо Франкоса, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 01.11.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноя - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей принял отставку главы кабинета министров Гильермо Франкоса, сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент... принял отставку Гильермо Франкоса с поста главы кабинета министров", - говорится в сообщении.
Милей
поблагодарил Франкоса за работу, отметив, что тот сыграл фундаментальную роль в проведении реформ.
"Вместо него новым главой кабинета министров с понедельника станет (официальный представитель президента - ред) Мануэль Адорни. Эта перемена, которая отвечает... необходимости обновить политический диалог (в стране - ред)", - говорится в сообщении.
Ранее Милей пообещал, что после промежуточных парламентских выборов, которые прошли 26 октября, он проведет перестановки в правительстве.