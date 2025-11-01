Суд вынес приговор экс-депутату Ставрополья по делу об аферах

ПЯТИГОРСК, 1 ноя – РИА Новости. Бывший депутат думы Ставропольского края приговорен к 6 годам колонии за серию афер, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что экс-депутат и его двое подельников обещали оказать жителю Ставрополья содействие в прекращении уголовного преследования близкого родственника. Они собирались похитить у него 50 миллионов рублей, но сделать этого не смогли, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, экс-депутат взял 2,5 миллиона рублей у бойца СВО под предлогом их передачи в долг под проценты – и присвоил их.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему депутату наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 350 тысяч рублей, двум его соучастникам – в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима со штрафами по 200 тысяч рублей каждому", – сообщили в ведомстве.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об экс-депутате думы Ставропольского края Романе Савичеве.