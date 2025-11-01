https://ria.ru/20251101/afera-2052357333.html
Суд вынес приговор экс-депутату Ставрополья по делу об аферах
Суд вынес приговор экс-депутату Ставрополья по делу об аферах - РИА Новости, 01.11.2025
Суд вынес приговор экс-депутату Ставрополья по делу об аферах
Бывший депутат думы Ставропольского края приговорен к 6 годам колонии за серию афер, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:21:00+03:00
2025-11-01T16:21:00+03:00
2025-11-01T16:32:00+03:00
происшествия
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91083/67/910836770_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_582132746927f462ce069e5431d3172c.jpg
https://ria.ru/20251101/genprokuratura-2052323906.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91083/67/910836770_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_674d2b47f0f042804ab556dd6ee007dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
Суд вынес приговор экс-депутату Ставрополья по делу об аферах
Экс-депутата Ставрополья Савичева приговорили к шести годам колонии за аферы
ПЯТИГОРСК, 1 ноя – РИА Новости. Бывший депутат думы Ставропольского края приговорен к 6 годам колонии за серию афер, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
Судом установлено, что экс-депутат и его двое подельников обещали оказать жителю Ставрополья содействие в прекращении уголовного преследования близкого родственника. Они собирались похитить у него 50 миллионов рублей, но сделать этого не смогли, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, экс-депутат взял 2,5 миллиона рублей у бойца СВО под предлогом их передачи в долг под проценты – и присвоил их.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему депутату наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 350 тысяч рублей, двум его соучастникам – в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима со штрафами по 200 тысяч рублей каждому", – сообщили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об экс-депутате думы Ставропольского края
Романе Савичеве.
Мужчин признали виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.