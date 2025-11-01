Рейтинг@Mail.ru
В половине ключевых аэропортов США из-за шатдауна не хватает диспетчеров
05:36 01.11.2025
В половине ключевых аэропортов США из-за шатдауна не хватает диспетчеров
В половине ключевых аэропортов США из-за шатдауна не хватает диспетчеров
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Пассажиры в нью-йоркском аэропорту "LaGuardia"
Пассажиры в нью-йоркском аэропорту "LaGuardia" . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило в субботу, что в половине из 30 ключевых аэропортов США не хватает авиадиспетчеров из-за прекращения работы правительства.
"В настоящее время половина из наших основных 30 объектов испытывает нехватку персонала, и почти 80% авиадиспетчеров отсутствуют на объектах в районе Нью-Йорка. После 31 дня без зарплаты авиадиспетчеры испытывают огромный стресс и усталость", - говорится в сообщении управления в соцсети X.
Министр транспорта США Шон Даффи в четверг предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Из-за того, что авиадиспетчеры сейчас не получают зарплату, они могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд Трамп
 
 
