В половине ключевых аэропортов США из-за шатдауна не хватает диспетчеров

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило в субботу, что в половине из 30 ключевых аэропортов США не хватает авиадиспетчеров из-за прекращения работы правительства.
Министр транспорта США Шон Даффи в четверг предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Из-за того, что авиадиспетчеры сейчас не получают зарплату, они могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.