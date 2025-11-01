Рейтинг@Mail.ru
СМИ: аэропорт Берлина останавливал работу из-за беспилотника - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/aeroport-2052230210.html
СМИ: аэропорт Берлина останавливал работу из-за беспилотника
СМИ: аэропорт Берлина останавливал работу из-за беспилотника - РИА Новости, 01.11.2025
СМИ: аэропорт Берлина останавливал работу из-за беспилотника
Аэропорт Берлин-Бранденбург останавливал работу на приблизительно два часа в ночь на субботу из-за обнаружения беспилотника, рейсы были перенаправлены в другие... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T02:25:00+03:00
2025-11-01T02:25:00+03:00
в мире
россия
германия
мюнхен
александр добриндт
дмитрий песков
владимир путин
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64969/18/649691891_0:29:996:589_1920x0_80_0_0_00417d4ebbeb1e22b41c620bc4e7edb6.jpg
https://ria.ru/20251004/bespilotniki-2046367825.html
https://ria.ru/20250929/buharest-2045030128.html
россия
германия
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64969/18/649691891_88:0:909:616_1920x0_80_0_0_0d0d1bf717fe2f8ff680b3c4231cffd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, мюнхен, александр добриндт, дмитрий песков, владимир путин, bild, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Германия, Мюнхен, Александр Добриндт, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Bild, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
СМИ: аэропорт Берлина останавливал работу из-за беспилотника

Bild: аэропорт Берлина останавливал работу на примерно 2 часа из-за беспилотника

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваНовое здание терминала аэропорта Берлин Бранденбург
Новое здание терминала аэропорта Берлин Бранденбург - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Новое здание терминала аэропорта Берлин Бранденбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Аэропорт Берлин-Бранденбург останавливал работу на приблизительно два часа в ночь на субботу из-за обнаружения беспилотника, рейсы были перенаправлены в другие воздушные гавани, сообщила немецкая газета Bild.
"Авиасообщение было нарушено в аэропорту Берлин-Бранденбург в пятницу вечером из-за по меньшей мере одного беспилотника… Беспилотник пролетел в том числе над южной частью аэропорта. Полеты были приостановлены примерно на два часа, с 20.00 до 22.00 (22.00 до 00.00 мск)", - говорится в публикации газеты.
Аэропорт Мюнхена - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
СМИ: замеченные над аэропортом Мюнхена беспилотники были военными
4 октября, 14:53
В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных беспилотников были обнаружены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. В этой связи глава МВД Германии Александр Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Международный аэропорт имени Анри Коанды в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Аэропорт Бухареста приостановил работу из-за беспилотника
29 сентября, 09:12
 
В миреРоссияГерманияМюнхенАлександр ДобриндтДмитрий ПесковВладимир ПутинBildМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала