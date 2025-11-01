СМИ: аэропорт Берлина останавливал работу из-за беспилотника

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Аэропорт Берлин-Бранденбург останавливал работу на приблизительно два часа в ночь на субботу из-за обнаружения беспилотника, рейсы были перенаправлены в другие воздушные гавани, сообщила немецкая газета Bild.
"Авиасообщение было нарушено в аэропорту Берлин-Бранденбург в пятницу вечером из-за по меньшей мере одного беспилотника… Беспилотник пролетел в том числе над южной частью аэропорта. Полеты были приостановлены примерно на два часа, с 20.00 до 22.00 (22.00 до 00.00 мск)", - говорится в публикации газеты.
В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных беспилотников были обнаружены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. В этой связи глава МВД Германии Александр Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
