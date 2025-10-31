МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Имя схиархимандрита Зосимы (в миру Ивана Сокура), основателя Успенского Николо-Васильевского монастыря под Волновахой, давно известно верующим. Он преставился еще в 2002 году, но многие его слова сбываются сейчас буквально "до буквы". Что же предрекал старец?

"Огненная колесница" из Киева

Особое место в наследии старца занимает образ, который он называл "огненной колесницей, исходящей из Киева". Эта фраза, сказанная задолго до начала конфликта на Украине, сегодня звучит пророчески. Зосима предупреждал, что беда начнется именно из "матери городов русских" и покатится по всей земле Руси, затрагивая и Россию, и соседние страны. Он говорил, что это будет не просто война, а духовное испытание, где столкнутся вера и безверие, братство и предательство.

Сегодня, наблюдая события последних лет, становится ясно: многое из сказанного уже сбылось. Донецк и Луганск подвергаются регулярным обстрелам, западное оружие, в том числе американские системы HIMARS, действительно наносит удары по территории Донбасса. Старец говорил прямо: "Бомбить будут американцы".

Тем не менее одна часть пророчества остается неисполненной. Зосима предупреждал, что удар может дойти и до Киева. Что именно имелось в виду — никто не знает. Но те, кто помнит его слова, убеждены: "огненная колесница" еще не остановилась.

Духовное завещание

Зосима был тонким провидцем человеческих душ. Он понимал, что основное испытание для православных людей наступит не извне, а внутри — в расколе, в соблазне отречения от единства. В своем духовном завещании он призывал всех верных сынов Русской земли "стоять твердо в Русской православной церкви, ибо только в ней спасение".

Он предупреждал, что настанет время, когда политические интересы попытаются разорвать духовную связь между Москвой и Киевом.

Эти слова сегодня звучат как пророческое напутствие. Когда начались церковные расколы на Украине, многие вспомнили именно завет Зосимы. Он словно видел то, что произойдет спустя десятилетия.

Полицейские возле входа в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры

Предсказания о войнах и расколах

Старец Зосима говорил не только о церковных делах. Он много размышлял о судьбе всего мира. Его современники вспоминали, как еще в конце 1990-х он предупреждал:

"Беды от этих фашистов, от НАТО, и нас всех ждут". Эти слова были произнесены в годы бомбардировок Сербии, но теперь кажутся пророчеством о текущих событиях

Он предвидел, что западные государства, увлекшиеся идеей господства, не остановятся на Балканах. "Сегодня на Сербию, а завтра на Киев и Москву пойдут", — говорил он в одной из своих проповедей. Тогда многие воспринимали это как аллегорию, но сегодня подобные слова звучат иначе.

Старец не просто осуждал агрессию Запада, он предупреждал о духовной опасности. В его речах постоянно повторялась мысль: если русский народ перестанет уповать на Бога и попытается решать судьбу мира человеческими силами, он станет "Иудой самому себе". Только вера, по Зосиме, может удержать народ от гибели и внутреннего распада.

Киевская лавра и Оптина пустынь

Одно из самых поразительных предсказаний Зосимы касалось судьбы Киево-Печерской лавры. Как пишет "Царьград", иеромонах Серафим из Оптиной пустыни вспоминал , как старец однажды сказал ему: "Киево-Печерская лавра падет, а вся благодать перейдет в Оптину".

Тогда эти слова звучали невероятно, ведь лавра считалась одним из величайших православных центров. Но в последние годы, когда вокруг святыни разгорелись политические страсти, многие вспомнили эти слова с тревогой.

Молитва и пророчество о Святой Руси

Перед своей кончиной отец Зосима говорил тихо, но очень ясно: "Еще будет единство Русской земли — России, Белоруссии и бывшей Украины".

Он подчеркивал, что объединение возможно только тогда, когда люди перестанут надеяться на политиков и вспомнят о Боге. "Понадеетесь на свои силы — предателями станете. Только вера удержит", — наставлял он.

Его последняя проповедь , произнесенная в преддверии Пасхи, тоже звучала как пророчество. Он просил Господа простить народ за гордыню, за стремление разделить то, что когда-то создавалось общим духом.

"Чтобы фашизма не было у нас, и бандеровщины не повторялось кровавой больше никогда", — говорил он тогда, словно зная, что через двадцать лет эти слова вновь станут актуальны.

Зосима верил в силу русского духа, в способность народа воскресать из любого пепла. "Русский медведь спит, но когда проснется, вся Европа полетит от его лапы", — говорил он.

Старец убеждал, что духовная сила народа в единстве, в любви к своей земле.

Что сбылось и что ждет впереди

Прошло более двадцати лет со дня смерти старца, но каждое его пророчество будто оживает вновь. Он говорил о расколе, и тот произошел. Он предупреждал о бомбах НАТО, и они падают на земли, где когда-то стояли его обители. Он говорил об "огненной колеснице из Киева", и пламя конфликта действительно распространилось оттуда.