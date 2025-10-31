https://ria.ru/20251031/zhurova-2052196874.html
Журова заявила, что решение CAS не поможет саночникам попасть на ОИ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Международная федерация санного спорта (FIL) сделает все, чтобы не допустить россиян до участия в Олимпийских играх 2026 года, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова.
В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS)
признал неправомерным недопуск российских саночников до международных соревнований со стороны FIL. При этом CAS отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к турнирам.
«
"Когда я услышала эту новость, мне сразу стало ясно: президент международной федерации сделает все, чтобы наших спортсменов не допустили. Скажут, что, мол, есть страны, которые против. Например, Латвия проводит один из этапов, где можно отбираться. Уверена, наших туда просто не пустят", - сказала Журова
.
"Дальше, вероятно, начнут говорить, что исполком еще не собирался, вот когда соберется - тогда и решат. А к тому времени все отборы уже закончатся. Это примерно как с паралимпийцами: формально допустили, суд выиграли, но потом федерация тянет с решением до последнего, чтобы наши не попали на Олимпиаду. Они будут всеми способами мешать нашим ребятам пройти отбор", - добавила она.