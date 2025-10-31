Рейтинг@Mail.ru
Wildberries тестирует беспилотную доставку - РИА Новости, 31.10.2025
15:16 31.10.2025 (обновлено: 23:23 31.10.2025)
Wildberries тестирует беспилотную доставку
Wildberries тестирует беспилотную доставку - РИА Новости, 31.10.2025
Wildberries тестирует беспилотную доставку
Маркетплейс Wildberries тестирует доставку с помощью беспилотников, площадкой для проверки стал логистический комплекс в Шушарах, говорится в сообщении... РИА Новости, 31.10.2025
Wildberries тестирует беспилотную доставку

Wildberries тестирует доставку с помощью беспилотников в Шушарах под Петербургом

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries тестирует доставку с помощью беспилотников, площадкой для проверки стал логистический комплекс в Шушарах, говорится в сообщении компании.
"РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила тестирование доставки грузов с помощью беспилотных авиационных систем. При поддержке Комитета по транспорту Санкт-Петербурга и АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" (ФЦ БАС) прошли первые доставки со склада в ПВЗ региона. Площадкой для проверки передовой технологии стал современный логистический комплекс в Шушарах", - сказано в сообщении.
В компании уточнили, что тестовый полет был выполнен с использованием сертифицированных отечественных БАС. Дрон отработал сложный логистический маршрут с несколькими точками посадки: он последовательно доставил груз из сортировочного центра Wildberries "Шушары" в фирменный ПВЗ на Полевой улице, после чего вернулся на склад.
"Как компания мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать процесс доставки товаров максимально быстрым и удобным для покупателей. Ускорение доставки с помощью БАС - один из способов, который мы апробируем и в эффективность которого верим, особенно для труднодоступных регионов", - прокомментировал руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким.
Сейчас доставку грузов с помощью беспилотников тестирует "Почта России". В начале 2025 года Минэкономразвития России поддержало продление экспериментального правового режима (ЭПР) по использованию тяжелых беспилотников для доставки грузов при одновременном изменении условий проведения эксперимента. В рамках эксперимента обеспечиваются условия для использования беспилотников в сфере доставки грузов (от 0,1 килограмма до 1500 килограмм).
