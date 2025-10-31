https://ria.ru/20251031/vzryvy-2051983241.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 31.10.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T00:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
https://ria.ru/20251031/vzryvy-2051981285.html
днепропетровск
россия
днепропетровская область
