Боец рассказал, как пленные рассекретили данные блиндажей ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 31.10.2025
Боец рассказал, как пленные рассекретили данные блиндажей ВСУ
Боец рассказал, как пленные рассекретили данные блиндажей ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населённого пункта Вишнёвое в Днепропетровской области взяли в плен трех бойцов ВСУ, которые раскрыли РИА Новости, 31.10.2025
Боец рассказал, как пленные рассекретили данные блиндажей ВСУ

Пленные украинцы рассекретили данные блиндажей ВСУ в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населённого пункта Вишнёвое в Днепропетровской области взяли в плен трех бойцов ВСУ, которые раскрыли данные о позициях противника, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода с позывным "Утёс".
"Взяли трёх украинцев в плен. Допросили их, вывели их с лесополосы. Все координаты, которые с ними были, все бумажные носители, электронные — всё было передано руководству", — сообщил военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
05:11
По словам "Утёса", пленные рассказали о структуре подразделений, действовавших на этом участке.
"Были рассекречены некоторые опорные пункты. Доложили руководству, и наша артиллерия хорошо сработала — уничтожила противника", — добавил он.
Минобороны РФ 29 октября сообщило об освобождении населённого пункта Вишневое в Днепропетровской области подразделениями российской группировки войск "Восток".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
