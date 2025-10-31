https://ria.ru/20251031/vsu-2051994638.html
Боец рассказал, как пленные рассекретили данные блиндажей ВСУ
Боец рассказал, как пленные рассекретили данные блиндажей ВСУ
Боец рассказал, как пленные рассекретили данные блиндажей ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населённого пункта Вишнёвое в Днепропетровской области взяли в плен трех бойцов ВСУ, которые раскрыли РИА Новости, 31.10.2025
Боец рассказал, как пленные рассекретили данные блиндажей ВСУ
Пленные украинцы рассекретили данные блиндажей ВСУ в Днепропетровской области
ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населённого пункта Вишнёвое в Днепропетровской области взяли в плен трех бойцов ВСУ, которые раскрыли данные о позициях противника, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода с позывным "Утёс".
"Взяли трёх украинцев в плен. Допросили их, вывели их с лесополосы. Все координаты, которые с ними были, все бумажные носители, электронные — всё было передано руководству", — сообщил военнослужащий.
По словам "Утёса", пленные рассказали о структуре подразделений, действовавших на этом участке.
"Были рассекречены некоторые опорные пункты. Доложили руководству, и наша артиллерия хорошо сработала — уничтожила противника", — добавил он.
Минобороны РФ
29 октября сообщило об освобождении населённого пункта Вишневое в Днепропетровской области
подразделениями российской группировки войск "Восток".