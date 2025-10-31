ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населённого пункта Вишнёвое в Днепропетровской области взяли в плен трех бойцов ВСУ, которые раскрыли данные о позициях противника, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода с позывным "Утёс".

"Взяли трёх украинцев в плен. Допросили их, вывели их с лесополосы. Все координаты, которые с ними были, все бумажные носители, электронные — всё было передано руководству", — сообщил военнослужащий.

По словам "Утёса", пленные рассказали о структуре подразделений, действовавших на этом участке.