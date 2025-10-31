https://ria.ru/20251031/vks-2052075399.html
ВКС России уничтожили значимый для ВСУ мост в Днепропетровской области
ВКС России уничтожили значимый для ВСУ мост в Днепропетровской области - РИА Новости, 31.10.2025
ВКС России уничтожили значимый для ВСУ мост в Днепропетровской области
ВКС России уничтожили мост через реку Волчья, по которому ВСУ подвозили боеприпасы и технику к Покровскому в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:52:00+03:00
2025-10-31T13:52:00+03:00
2025-10-31T13:54:00+03:00
россия
днепропетровская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_ba037dd8b50370b6e825ffcb3b6f9eeb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_73:0:1882:1357_1920x0_80_0_0_002c8bd4729b42c477c88ca522ad695c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Россия, Днепропетровская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
ВКС России уничтожили значимый для ВСУ мост в Днепропетровской области
ВКС России уничтожили мост, по которому ВСУ подвозили боеприпасы к Покровскому
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ВКС России уничтожили мост через реку Волчья, по которому ВСУ подвозили боеприпасы и технику к Покровскому в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажем ВКС России по цели был нанесен удар авиационными средствами поражения. В результате удара мост через реку, используемый для нужд украинских боевиков, был выведен из строя, что подтвердилось кадрами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российское командование приняло решение уничтожить мост через реку Волчья "в целях обеспечения успешных действий подразделений российский войск в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области".
Также таким образом планировалось затруднить поставки вооружения, военной техники, боеприпасов, материальных средств и восполнение потерь личного состава ВСУ
.