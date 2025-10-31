ВКС России уничтожили значимый для ВСУ мост в Днепропетровской области

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ВКС России уничтожили мост через реку Волчья, по которому ВСУ подвозили боеприпасы и технику к Покровскому в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажем ВКС России по цели был нанесен удар авиационными средствами поражения. В результате удара мост через реку, используемый для нужд украинских боевиков, был выведен из строя, что подтвердилось кадрами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении.