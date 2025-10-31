В ОП не поддержали идею о переносе начала уроков в школах на девять утра

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Учебным заведениям стоит самостоятельно решать вопрос с переносом начала уроков на девять утра, при этом обязательно проконсультировавшись с родителями учеников, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Я считаю, что в этом вопросе стоит советоваться с психологами. Есть и другой аспект: многие родители стараются отвезти детей в школу и затем успеть на работу. Если работа начинается в девять, то кто будет отвозить детей? Учитывая, что не у всех есть возможность пользоваться общественным транспортом, а маленьких детей нужно провожать", - добавил Гриб.