В ОП не поддержали идею о переносе начала уроков в школах на девять утра - РИА Новости, 31.10.2025
11:50 31.10.2025 (обновлено: 12:35 31.10.2025)
В ОП не поддержали идею о переносе начала уроков в школах на девять утра
В ОП не поддержали идею о переносе начала уроков в школах на девять утра
Учебным заведениям стоит самостоятельно решать вопрос с переносом начала уроков на девять утра, при этом обязательно проконсультировавшись с родителями... РИА Новости, 31.10.2025
В ОП не поддержали идею о переносе начала уроков в школах на девять утра

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Учебным заведениям стоит самостоятельно решать вопрос с переносом начала уроков на девять утра, при этом обязательно проконсультировавшись с родителями учеников, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Я бы не поддерживал эту инициативу на данном этапе. Лучше дать больше прав самим учебным заведениям в решении этого вопроса и обязательно консультироваться с родителями о том, как им удобнее", - сказал Гриб.
Замсекретаря ОП РФ отметил, что вопрос начала уроков в девять часов и закрепления пятидневной учебной недели остается дискуссионным. По его словам, зимой, особенно в ноябре - декабре, начинать занятия в это время может быть непросто из-за темноты, тогда как весной, ближе к маю, такая мера уже не вызывает особых затруднений.
"Я считаю, что в этом вопросе стоит советоваться с психологами. Есть и другой аспект: многие родители стараются отвезти детей в школу и затем успеть на работу. Если работа начинается в девять, то кто будет отвозить детей? Учитывая, что не у всех есть возможность пользоваться общественным транспортом, а маленьких детей нужно провожать", - добавил Гриб.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
