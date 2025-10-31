Рейтинг@Mail.ru
Полиция на Украине отобрала у митрополита УПЦ все лекарства во время ареста - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:56 31.10.2025 (обновлено: 17:23 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052119277.html
Полиция на Украине отобрала у митрополита УПЦ все лекарства во время ареста
Полиция на Украине отобрала у митрополита УПЦ все лекарства во время ареста - РИА Новости, 31.10.2025
Полиция на Украине отобрала у митрополита УПЦ все лекарства во время ареста
Сотрудники полиции в Днепропетровской области на Украине отобрали у наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:56:00+03:00
2025-10-31T17:23:00+03:00
религия
украина
днепропетровская область
лондон
служба безопасности украины
верховная рада украины
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942098068_0:50:1016:622_1920x0_80_0_0_1306f815cc71679c9d90545b1254c65a.jpg
https://ria.ru/20240823/mitropolit-1967943610.html
украина
днепропетровская область
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942098068_112:0:1016:678_1920x0_80_0_0_3cfed0e38e4f640044ab1ea96319baba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, днепропетровская область, лондон, служба безопасности украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире
Религия, Украина, Днепропетровская область, Лондон, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, В мире
Полиция на Украине отобрала у митрополита УПЦ все лекарства во время ареста

Украинская полиция отобрала у митрополита Арсения лекарства и отправила в СИЗО

© Фото : УПЦНаместник Святогорской лавры митрополит Арсений
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : УПЦ
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Днепропетровской области на Украине отобрали у наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) все лекарства и поместили его в камеру, где температура воздуха составляет 10-13 градусов, сообщает Святогорская лавра.
Союз православных журналистов (СПЖ) 28 октября сообщал, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако тут же его увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров.
"По прибытии митрополита Святогорского Арсения в ночь на 29 октября 2025 года в изолятор временного содержания №1 главного управления нацполиции Днепропетровской области у владыки забрали все его лекарства. Архиерея поместили одного в камеру, где температура воздуха 10-13°С. Лишь вечером 29 октября удалось передать владыке обогреватель, электрочайник и питьевую воду. Согласно законодательству Украины, задержанный может находиться в изоляторах временного содержания не более 72 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале монастыря.
По данным монастыря, 30 октября началось заседание суда по рассмотрению ходатайства прокурора об избрании владыке меры пресечения в виде содержания под стражей. Поддержать митрополита Арсения пришли около 30 верующих Днепропетровской епархии УПЦ, в том числе духовенство. Также в заседании приняла участие депутат Верховной рады Виктория Гриб.
Заседание длилось до полуночи. За это время был объявлен перерыв из-за плохого самочувствия митрополита, ему вызвали скорую, поставили укол. После этого заседание возобновили, а затем перенесли на среду на 10.00 (11.00 мск).
"Ко мне в СИЗО приезжал правозащитник из Лондона Питер Крю и потом выступал в мою защиту в СМИ. Правозащитник Роберт Амстердам написал и положил на стол вице-президенту США Джей Ди Венсу письмо в мою защиту. И знаете, как это тяжело слышать, что ты враг украинского народа от представителей этого народа — тех, кто меня задержал?", - приводит слова митрополита лавра.
Кроме того, как отмечается, в среду в 13.30 (14.30 мск) должно состояться заседание Шевченковского районного суда Днепропетровска по рассмотрению жалобы второго адвоката на незаконное задержание владыки Арсения. Назначены три судебных заседания.
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Суд в Киеве продлил арест митрополиту УПЦ Павлу
23 августа 2024, 08:18
 
РелигияУкраинаДнепропетровская областьЛондонСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала