Полиция на Украине отобрала у митрополита УПЦ все лекарства во время ареста

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Днепропетровской области на Украине отобрали у наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) все лекарства и поместили его в камеру, где температура воздуха составляет 10-13 градусов, сообщает Святогорская лавра.

Союз православных журналистов (СПЖ) 28 октября сообщал, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако тут же его увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров.

"По прибытии митрополита Святогорского Арсения в ночь на 29 октября 2025 года в изолятор временного содержания №1 главного управления нацполиции Днепропетровской области у владыки забрали все его лекарства. Архиерея поместили одного в камеру, где температура воздуха 10-13°С. Лишь вечером 29 октября удалось передать владыке обогреватель, электрочайник и питьевую воду. Согласно законодательству Украины, задержанный может находиться в изоляторах временного содержания не более 72 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале монастыря.

По данным монастыря, 30 октября началось заседание суда по рассмотрению ходатайства прокурора об избрании владыке меры пресечения в виде содержания под стражей. Поддержать митрополита Арсения пришли около 30 верующих Днепропетровской епархии УПЦ, в том числе духовенство. Также в заседании приняла участие депутат Верховной рады Виктория Гриб.

Заседание длилось до полуночи. За это время был объявлен перерыв из-за плохого самочувствия митрополита, ему вызвали скорую, поставили укол. После этого заседание возобновили, а затем перенесли на среду на 10.00 (11.00 мск).

"Ко мне в СИЗО приезжал правозащитник из Лондона Питер Крю и потом выступал в мою защиту в СМИ. Правозащитник Роберт Амстердам написал и положил на стол вице-президенту США Джей Ди Венсу письмо в мою защиту. И знаете, как это тяжело слышать, что ты враг украинского народа от представителей этого народа — тех, кто меня задержал?", - приводит слова митрополита лавра.

Кроме того, как отмечается, в среду в 13.30 (14.30 мск) должно состояться заседание Шевченковского районного суда Днепропетровска по рассмотрению жалобы второго адвоката на незаконное задержание владыки Арсения. Назначены три судебных заседания.

Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.