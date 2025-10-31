Чувашские врачи извлекли из тела пациента 25-сантиметровую трубу

Врачи из Новочебоксарска спасли мужчину, вытащив 25-сантиметровую трубу, воткнувшуюся ему в тело при падении

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Врачи из Новочебоксарска спасли мужчину, вытащив 25-сантиметровую трубу, воткнувшуюся ему в тело при падении, сообщил минздрав Чувашии.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал в погреб на отрезок металлической трубы. Недооценив серьезность произошедшего, мужчина, несмотря на очевидную рану, не стал обращаться за медицинской помощью. Только три дня спустя, когда состояние ухудшилось, он вызвал скорую помощь.

« "Бригада "03" оперативно доставила пациента в приемное отделение Новочебоксарской городской больницы. Учитывая тяжесть состояния, было принято решение о немедленной операции. В ходе оперативного вмешательства из тела пациента был извлечен отрезок металлической трубы длиной 25 сантиметров и диаметром 2,5 сантиметра. При ревизии раны был обнаружен разрыв забрюшинного отдела двенадцатиперстной кишки, который был ушит", - говорится в сообщении.

По словам хирурга Новочебоксарской больницы Андрея Мусаткина, травма забрюшинного отдела двенадцатиперстной кишки представляет собой тяжелую патологию, которая в 30% приводит к летальному исходу.

"Чем больше времени проходит с момента травмы до операции, тем выше вероятность развития осложнений и летальности. Но в нашем случае, благодаря профессиональным действиям медицинских работников, пациент выжил. Пациент, можно сказать, родился в рубашке. Во-первых, труба чудом прошла через все тело и не повредила крупные сосуды и другие органы, кроме 12-перстной кишки. Во-вторых, несмотря на позднее обращение, рана зажила без развития осложнений, и пациент черед две недели выписался на амбулаторный этап в удовлетворительном состоянии", - рассказал врач.