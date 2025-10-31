Рейтинг@Mail.ru
Чувашские врачи извлекли из тела пациента 25-сантиметровую трубу
19:10 31.10.2025 (обновлено: 20:57 31.10.2025)
Чувашские врачи извлекли из тела пациента 25-сантиметровую трубу
Врачи из Новочебоксарска спасли мужчину, вытащив 25-сантиметровую трубу, воткнувшуюся ему в тело при падении, сообщил минздрав Чувашии. РИА Новости, 31.10.2025
Врачи из Новочебоксарска спасли мужчину, вытащив 25-сантиметровую трубу, воткнувшуюся ему в тело при падении
© Минздрав Чувашии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Врачи из Новочебоксарска спасли мужчину, вытащив 25-сантиметровую трубу, воткнувшуюся ему в тело при падении, сообщил минздрав Чувашии.
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал в погреб на отрезок металлической трубы. Недооценив серьезность произошедшего, мужчина, несмотря на очевидную рану, не стал обращаться за медицинской помощью. Только три дня спустя, когда состояние ухудшилось, он вызвал скорую помощь.
"Бригада "03" оперативно доставила пациента в приемное отделение Новочебоксарской городской больницы. Учитывая тяжесть состояния, было принято решение о немедленной операции. В ходе оперативного вмешательства из тела пациента был извлечен отрезок металлической трубы длиной 25 сантиметров и диаметром 2,5 сантиметра. При ревизии раны был обнаружен разрыв забрюшинного отдела двенадцатиперстной кишки, который был ушит", - говорится в сообщении.

По словам хирурга Новочебоксарской больницы Андрея Мусаткина, травма забрюшинного отдела двенадцатиперстной кишки представляет собой тяжелую патологию, которая в 30% приводит к летальному исходу.
"Чем больше времени проходит с момента травмы до операции, тем выше вероятность развития осложнений и летальности. Но в нашем случае, благодаря профессиональным действиям медицинских работников, пациент выжил. Пациент, можно сказать, родился в рубашке. Во-первых, труба чудом прошла через все тело и не повредила крупные сосуды и другие органы, кроме 12-перстной кишки. Во-вторых, несмотря на позднее обращение, рана зажила без развития осложнений, и пациент черед две недели выписался на амбулаторный этап в удовлетворительном состоянии", - рассказал врач.
Отмечается, что при лечении пациента решающую роль сыграл современный аппарат компьютерной томографии, установленный в больнице по нацпроекту. "Возможность детальной визуализации повреждений позволила специалистам безошибочно поставить точный диагноз, спланировать ход операции с максимальной точностью и свести к минимуму возможные риски", - подчеркивается в сообщении.
