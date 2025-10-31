Рейтинг@Mail.ru
Сын Трампа рассказал, будет ли баллотироваться в президенты - РИА Новости, 31.10.2025
17:55 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/tramp-2052169500.html
Сын Трампа рассказал, будет ли баллотироваться в президенты
Сын Трампа рассказал, будет ли баллотироваться в президенты - РИА Новости, 31.10.2025
Сын Трампа рассказал, будет ли баллотироваться в президенты
Сын президента США Эрик Трамп не исключил возможность в будущем баллотироваться на пост главы государства, выразив уверенность в том, что понимает настроения... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:55:00+03:00
2025-10-31T17:55:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
эрик трамп
forbes
в мире, сша, вашингтон (штат), эрик трамп, forbes
В мире, США, Вашингтон (штат), Эрик Трамп, Forbes
Сын Трампа рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

Эрик Трамп заявил, что смог бы участвовать в политике

© AP Photo / Richard DrewЭрик Трамп
Эрик Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Richard Drew
Эрик Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Сын президента США Эрик Трамп не исключил возможность в будущем баллотироваться на пост главы государства, выразив уверенность в том, что понимает настроения американцев.
«
“Я не говорю, что не смог бы участвовать в политике. Думаю, что смог бы. Я понимаю настроения этой страны… Так что никогда не говори никогда”, - заявил Трамп-младший в подкасте журналистке Нерии Краус на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты.
Сын главы Белого дома отметил, что уже имеет опыт участия в политической деятельности и всегда был рядом со своим отцом.
«
"Я был там каждую секунду на этих американских горках”, - добавил он.
При этом отпрыск американского лидера уточнил, что в настоящее время занимается практически всеми делами семьи Трампов за пределами Вашингтона.
В сентябре журнал Forbes, ссылаясь на анализ документов, поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщал, что Эрик Трамп стал миллиардером после подорожания пакета его акций в компании по майнингу криптовалют American Bitcoin.
В миреСШАВашингтон (штат)Эрик ТрампForbes
 
 
