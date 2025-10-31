Рейтинг@Mail.ru
"Агония Зеленского": в Раде высказались о смене позиции Трампа по Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 31.10.2025 (обновлено: 16:16 31.10.2025)
"Агония Зеленского": в Раде высказались о смене позиции Трампа по Украине
"Агония Зеленского": в Раде высказались о смене позиции Трампа по Украине
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о катастрофе в стране на фоне смены позиции американского президента Дональда Трампа по вопросу урегулирования... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
сша
дональд трамп
артем дмитрук
владимир зеленский
украина
европа
сша
в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, США, Дональд Трамп, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Агония Зеленского": в Раде высказались о смене позиции Трампа по Украине

Дмитрук заявил о сложной ситуации на Украине на фоне смены позиции Трампа

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о катастрофе в стране на фоне смены позиции американского президента Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
"Ситуация на Украине катастрофическая. Это уже не просто кризис, а плавный переход к руинам. Агония режима Зеленского затянулась, но она не перестала быть агонией. США фактически вышли из конфликта, как когда-то из Вьетнама. Европа без них воевать не может. Главный ресурс — люди — практически исчерпан. Мобилизация провалилась, фронт пустеет, страна выгорает изнутри", — написал он в Telegram-канале.
СМИ: Трамп отправил скрытое послание Путину
Вчера, 02:53
Дмитрук также отметил, что все прекрасно понимают, что "война подходит к концу, но конец этот будет не политическим, а человеческим".
Накануне американский телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, спровоцировав беспокойство среди союзников в Европе. По данным СМИ, недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить режиму Владимира Зеленского крылатые ракеты Tomahawk, вызывают смятение у европейских союзников, которые не могут предугадать его следующий шаг. При этом вчерашняя встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином также продемонстрировала, что Трамп отошел от жестких требований по Украине и готов это обсуждать в менее настойчивом тоне.
В США забили тревогу из-за поступка Трампа в отношении России
Вчера, 11:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаСШАДональд ТрампАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
