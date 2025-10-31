https://ria.ru/20251031/tramp-2052040011.html
Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, заявил Пушков
Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, заявил Пушков - РИА Новости, 31.10.2025
Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, заявил Пушков
Президент США Дональд Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, это его базовая установка, считает член конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:12:00+03:00
2025-10-31T11:12:00+03:00
2025-10-31T11:16:00+03:00
в мире
москва
сша
россия
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
https://ria.ru/20251031/tramp-2051988673.html
https://ria.ru/20251031/tramp-2051994914.html
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, сша, россия, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Москва, США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, заявил Пушков
Пушков: Трамп не хочет критического обострения отношений с Россией
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, это его базовая установка, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Трамп
как не хотел, так и не хочет критического обострения с Москвой
, которое способно вовлечь США
в войну с Россией
. Это его базовая установка, и он от нее, судя по его шагам, не отошел. Поставка Tomahawk была бы шагом, противоречащим этой установке. Тем более, после испытаний Россией "Буревестника", которые, судя по всему, сильно впечатлили Трампа и напомнили ему об уязвимости Запада", - написал Пушков
в своём Telegram
-канале.
Член конституционного комитета Совфеда
также отметил, что Трамп понимает, что санкции не вынудят Москву изменить свой курс. При этом, отметил политик, Трамп ввел новые санкции, чтобы показать, что не бездействует, а также пойти навстречу своему окружению в администрации.
"Трамп уже понял, что быстро украинский кризис не разрешить. И теперь он ищет пути влияния на ситуацию методом проб и ошибок. Часть из этих методов состоит из попыток давления на Москву типа угрозы поставить Украине
Tomahawk, от которой после телефонного разговора с Путиным он отказался, по крайней мере на настоящее время, как от слишком опасного шага", - добавил сенатор.
По его словам, Россия имеет дело не столько с "разворотами" Трампа от одной политики к другой, сколько с маневрами в рамках одной политики, нацеленной на поиск путей выхода из украинского кризиса с наименьшим ущербом для безопасности и интересов США.
"Для Трампа по-прежнему "Америка превыше всего", а вовсе не Украина", - констатировал член комитета СФ.