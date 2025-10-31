Рейтинг@Mail.ru
Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, заявил Пушков - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 31.10.2025 (обновлено: 11:16 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/tramp-2052040011.html
Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, заявил Пушков
Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, заявил Пушков - РИА Новости, 31.10.2025
Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, заявил Пушков
Президент США Дональд Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, это его базовая установка, считает член конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:12:00+03:00
2025-10-31T11:16:00+03:00
в мире
москва
сша
россия
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
https://ria.ru/20251031/tramp-2051988673.html
https://ria.ru/20251031/tramp-2051994914.html
москва
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, сша, россия, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Москва, США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, заявил Пушков

Пушков: Трамп не хочет критического обострения отношений с Россией

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет критического обострения отношений с Москвой, это его базовая установка, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Трамп как не хотел, так и не хочет критического обострения с Москвой, которое способно вовлечь США в войну с Россией. Это его базовая установка, и он от нее, судя по его шагам, не отошел. Поставка Tomahawk была бы шагом, противоречащим этой установке. Тем более, после испытаний Россией "Буревестника", которые, судя по всему, сильно впечатлили Трампа и напомнили ему об уязвимости Запада", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ: Трамп отправил скрытое послание Путину
Вчера, 02:53
Член конституционного комитета Совфеда также отметил, что Трамп понимает, что санкции не вынудят Москву изменить свой курс. При этом, отметил политик, Трамп ввел новые санкции, чтобы показать, что не бездействует, а также пойти навстречу своему окружению в администрации.
"Трамп уже понял, что быстро украинский кризис не разрешить. И теперь он ищет пути влияния на ситуацию методом проб и ошибок. Часть из этих методов состоит из попыток давления на Москву типа угрозы поставить Украине Tomahawk, от которой после телефонного разговора с Путиным он отказался, по крайней мере на настоящее время, как от слишком опасного шага", - добавил сенатор.
По его словам, Россия имеет дело не столько с "разворотами" Трампа от одной политики к другой, сколько с маневрами в рамках одной политики, нацеленной на поиск путей выхода из украинского кризиса с наименьшим ущербом для безопасности и интересов США.
"Для Трампа по-прежнему "Америка превыше всего", а вовсе не Украина", - констатировал член комитета СФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ: Трамп резко изменил позицию по Украине
Вчера, 05:20
 
В миреМоскваСШАРоссияДональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала