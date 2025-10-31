СМИ: Трамп резко изменил позицию по Украине

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, вызвав беспокойство среди союзников в Европе, передает американский телеканал Fox News.
"Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился <…> Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны", — говорится в сообщении.
Телеканал отмечает, что недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают смятение у европейских союзников, которые не могут предугадать его следующий шаг.
"Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру "через силу", его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, заставляющую союзников гадать, какая версия политики Трампа в отношении Украины возобладает на следующем этапе", — отмечает телеканал.
При этом вчерашняя встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином также продемонстрировала, что Трамп отошел от жестких требований по Украине и готов это обсуждать в менее настойчивом тоне.
Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.