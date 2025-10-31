Россия и Китай наращивают товарооборот продукции АПК

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия и Китай работают над увеличением товарооборота продукции АПК и расширением номенклатуры экспорта животноводческой и рыбной продукции, сообщили в аппарате правительства РФ.

"Осуществляется взаимодействие профильных ведомств по увеличению товарооборота продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем. Продолжается совместная работа по расширению номенклатуры экспорта животноводческой и рыбной продукции", - говорится в материалах к визиту.