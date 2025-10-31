Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай наращивают товарооборот продукции АПК - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/tovarooborot-2052027489.html
Россия и Китай наращивают товарооборот продукции АПК
Россия и Китай наращивают товарооборот продукции АПК - РИА Новости, 31.10.2025
Россия и Китай наращивают товарооборот продукции АПК
Россия и Китай работают над увеличением товарооборота продукции АПК и расширением номенклатуры экспорта животноводческой и рыбной продукции, сообщили в аппарате РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T10:15:00+03:00
2025-10-31T10:15:00+03:00
россия
китай
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
экспорт
импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
https://ria.ru/20251031/mishustin-2052027249.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян, экспорт, импорт
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян, Экспорт, Импорт
Россия и Китай наращивают товарооборот продукции АПК

РФ и Китай работают над расширением перечня экспорта животноводческой продукции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия и Китай работают над увеличением товарооборота продукции АПК и расширением номенклатуры экспорта животноводческой и рыбной продукции, сообщили в аппарате правительства РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит с визитом КНР 3-4 ноября. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Осуществляется взаимодействие профильных ведомств по увеличению товарооборота продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем. Продолжается совместная работа по расширению номенклатуры экспорта животноводческой и рыбной продукции", - говорится в материалах к визиту.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Правительство назвало главные темы предстоящего визита Мишустина в Китай
Вчера, 10:14
 
РоссияКитайМихаил МишустинСи ЦзиньпинЛи ЦянЭкспортИмпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала