Россия и Китай наращивают товарооборот продукции АПК
Россия и Китай наращивают товарооборот продукции АПК - РИА Новости, 31.10.2025
Россия и Китай наращивают товарооборот продукции АПК
Россия и Китай работают над увеличением товарооборота продукции АПК и расширением номенклатуры экспорта животноводческой и рыбной продукции, сообщили в аппарате РИА Новости, 31.10.2025
