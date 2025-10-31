Рейтинг@Mail.ru
08:05 31.10.2025
СВО поспособствовала суверенизации стран Африки, считает эксперт
россия, российская академия наук, в мире
Россия, Российская академия наук, В мире
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Российская специальная военная операция послужила толчком к большей суверенизации африканских стран, они увидели, что РФ способна противостоять коллективному Западу, заявила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"СВО послужила толчком к большей суверенизации этих (африканских – ред.) стран: они увидели, что "небольшая" Россия с долей мирового ВВП чуть более 2% способна противостоять коллективному Западу", - отметила Абрамова.
Она добавила, что после начала СВО вырос объем российско-африканского военного сотрудничества.
Африканские страсти вокруг природных ресурсов
28 октября, 08:00
 
РоссияРоссийская академия наукВ мире
 
 
