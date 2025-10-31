В Петербурге осудили мужчину, одобрявшего деятельность РДК*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, одобрявшего деятельность "Русского добровольческого корпуса" *, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"Местный житель 1977 года рождения... публиковал в социальных сетях и мессенджерах одобрительные комментарии под постами террористической организации "Русский добровольческий корпус"* и радовался их сообщениям об убийстве военнослужащих РФ", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина также призывал сторонников Фонда борьбы с коррупцией ** "перепрофилироваться в террористы" и вступить в ряды РДК*.

Обвиняемый, которого задержали в Петербурге в феврале 2025 года, признан виновным по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

"Первый Западный окружной военный суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – заключил источник агентства.