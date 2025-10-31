https://ria.ru/20251031/sud-2052192993.html
В Петербурге осудили мужчину, одобрявшего деятельность РДК*
В Петербурге осудили мужчину, одобрявшего деятельность РДК* - РИА Новости, 31.10.2025
В Петербурге осудили мужчину, одобрявшего деятельность РДК*
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, одобрявшего деятельность "Русского добровольческого корпуса" *, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Местный житель 1977 года рождения... публиковал в социальных сетях и мессенджерах одобрительные комментарии под постами террористической организации "Русский добровольческий корпус"* и радовался их сообщениям об убийстве военнослужащих РФ", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина также призывал сторонников Фонда борьбы с коррупцией ** "перепрофилироваться в террористы" и вступить в ряды РДК*.
Обвиняемый, которого задержали в Петербурге
в феврале 2025 года, признан виновным по статье 205.2 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
"Первый Западный окружной военный суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – заключил источник агентства.
В карточке соответствующего дела на сайте суда пока нет данных о вынесенном приговоре.
* Запрещенная в России террористическая организация.
**Признан в России экстремистским и ликвидирован