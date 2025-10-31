Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге осудили мужчину, одобрявшего деятельность РДК* - РИА Новости, 31.10.2025
19:20 31.10.2025
В Петербурге осудили мужчину, одобрявшего деятельность РДК*
В Петербурге осудили мужчину, одобрявшего деятельность РДК* - РИА Новости, 31.10.2025
В Петербурге осудили мужчину, одобрявшего деятельность РДК*
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, одобрявшего деятельность... РИА Новости, 31.10.2025
происшествия, россия, санкт-петербург, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Фонд борьбы с коррупцией
В Петербурге осудили мужчину, одобрявшего деятельность РДК*

Житель Петербурга получил 5,5 года колонии за поддержку РДК

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Верховный суд РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, одобрявшего деятельность "Русского добровольческого корпуса" *, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Местный житель 1977 года рождения... публиковал в социальных сетях и мессенджерах одобрительные комментарии под постами террористической организации "Русский добровольческий корпус"* и радовался их сообщениям об убийстве военнослужащих РФ", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина также призывал сторонников Фонда борьбы с коррупцией ** "перепрофилироваться в террористы" и вступить в ряды РДК*.
Обвиняемый, которого задержали в Петербурге в феврале 2025 года, признан виновным по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
"Первый Западный окружной военный суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – заключил источник агентства.
В карточке соответствующего дела на сайте суда пока нет данных о вынесенном приговоре.
* Запрещенная в России террористическая организация.
**Признан в России экстремистским и ликвидирован
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургФонд борьбы с коррупцией
 
 
