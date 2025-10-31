Суд 21 ноября вынесет приговор по делу об убийстве рэпера Картрайта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге 21 ноября вынесет приговор по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), где обвиняемой выступает его вдова Марина Кохал, следует из материалов объединенной пресс-службы судов города.
Судебная пресс-служба в пятницу опубликовало в своем Telegram-канале видео прений стороны защиты, а также последнего слова Кохал.
"Суд доводит до сведения участников процесса, что провозглашение вводной и резолютивной части приговора состоится 21 ноября в 16 часов 50 минут в зале №214", – сказала судья на видео.
Ранее в среду прокуратура Петербурга сообщала, что сторона обвинения просит приговорить Кохал к 13 годам лишения свободы.
Согласно предъявленному обвинению, Кохал 24 июля 2020 года "с целью убийства потерпевшего" ввела ему инъекцию препарата, от которого у жертвы развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. Мужчина скончался на месте. Отмечается, что обвиняемая расчленила тело с помощью ножа и пилы-ножовки, "уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли".
В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта. Его супруга Марина Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. В июле 2024 года объединенная пресс-служба судов города сообщала, что Смольнинский райсуд будет рассматривать дело заново в связи с уходом судьи в отставку.
Как уточняла ранее объединённая пресс-служба судов Петербурга, Кохал не признает вину.
Сама Кохал ранее утверждала, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал. В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест.