Суд 21 ноября вынесет приговор по делу об убийстве рэпера Картрайта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости . Суд в Санкт-Петербурге 21 ноября вынесет приговор по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), где обвиняемой выступает его вдова Марина Кохал, следует из материалов объединенной пресс-службы судов города.

"Суд доводит до сведения участников процесса, что провозглашение вводной и резолютивной части приговора состоится 21 ноября в 16 часов 50 минут в зале №214", – сказала судья на видео.

Согласно предъявленному обвинению, Кохал 24 июля 2020 года "с целью убийства потерпевшего" ввела ему инъекцию препарата, от которого у жертвы развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. Мужчина скончался на месте. Отмечается, что обвиняемая расчленила тело с помощью ножа и пилы-ножовки, "уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли".