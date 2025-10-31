Спецоперация, 31 октября: российские военные освободили Новоалександровку

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Новоалександровка в Днепропетровской области, говорится в опубликованной в пятницу сводке Минобороны РФ за период с 25 по 31 октября.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Новоалександровка в Днепропетровской области © Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Новоалександровка в Днепропетровской области

Потери ВСУ за неделю на всех направлениях превысили 10 115 военнослужащих.

Группировка "Запад" в районе Купянска продолжает уничтожение окруженной группировки ВСУ, завершает зачистку от разрозненных групп противника в районах Петропавловки и Куриловки в Харьковской области. Также российские бойцы пресекли очередную попытку ВСУ на лодках вырваться из окружения через реку Оскол. За неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ, пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через Оскол.

Группировка "Центр" в Красноармейске ДНР продолжала уничтожение окруженных формирований ВСУ и расширила контроль территории в районе железнодорожного вокзала. Завершается зачистка Гнатовки в ДНР. Кроме того, штурмовые подразделения зашли в Рог и закрепились в его юго-восточной части.

Также "Центр" сорвал попытку деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино и семь попыток украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

Всего за неделю противник предпринял четыре попытки деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 23 раза пытался прорвать окружение.

Российские штурмовые отряды армии расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР, сжав кольцо окружения группировки ВСУ с востока. Завершается зачистка от разрозненных групп украинских боевиков территории шахты 5/6.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Также за прошедшую неделю российские Вооружённые силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. В результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, железнодорожные составы, которые перевозили вооружение и технику ВСУ, военные аэродромы, арсеналы, цеха сборки крылатых ракет "Фламинго" и ударных беспилотников дальнего действия, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

За неделю средства ПВО сбили 17 управляемых авиабомб, 10 снарядов РСЗО HIMARS производства США , две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1701 беспилотник самолетного типа.

Других возможностей не осталось

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил в пятницу, что сделанное накануне заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

По его словам, МИД Украины таким образом подтвердил, что других возможностей въезда или выезда из "котлов", кроме как по российским "коридорам безопасности", не осталось.

Запрет необходим для сокрытия от международной общественности и жителей Украины реального положения дел на фронте, и нужен Киеву для получения и продолжения хищения денег Запада на войну с Россией, отметил Конашенков.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Капля в море

Россия хранит огромное количество тел украинских солдат и готова их передать Киеву, но тот стремится их забрать лишь на словах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник . Украина же, как полагает посол, отказывается принимать тела своих погибших военных, потому что всячески демонстрирует минимальные потери и боится подорвать имидж своей "непобедимой власти". По его словам, тела, которые Россия передала Украине, - это капля в море и "далеко не все".

К обмену пленными в Киеве подходят избирательно, Украина стремится забрать только радикалов националистических формирований, отметил Мирошник.

Несекретная встреча

МИД Испании проведет секретную и закрытую встречу так называемой "коалиции желающих" по поддержке Украины 4 ноября в Мадриде , сообщила испанская газета Mundo со ссылкой на документ. По данным издания, во встрече примут участие делегаты 35 стран. Перед участниками выступит министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес , но рабочие заседания пройдут на более низком уровне.

В то же время, представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что встреча в Испании по поддержке Украины не будет секретной.

Американское подразделение немецкого оборонного концерна Rheinmetall получило контракт на 31 миллион долларов на разработку и реализацию технологии ускоренного восстановления повреждённых боевых машин пехоты Bradley для вооружённых сил Украины, сообщила компания

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Контракт заключён на 18 месяцев и выдан через Национальный центр производственных наук по заказу армии США. Его цель - создать мобильные ремонтные пункты, которые смогут быстро оценивать повреждения и восстанавливать боевые машины рядом с линией фронта.

Программа провалилась

Украинские СМИ в пятницу сообщали о взрывах в Днепропетровске , в Сумах, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне