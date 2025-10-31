Более 180 детей и подростков удостоили наград Совфеда за спасение жизни

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Более 180 ребят в этом году награждены памятными медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" при спасении человеческой жизни, их подвиг должен стать примером для всех российских подростков, сказал вице-спикер СФ, Герой России, Заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьев на церемонии награждения в Совфеде.

"Мы с огромной благодарностью говорим спасибо всем работникам Следственного комитета, потому что для нас такая поддержка очень важна. Я хочу обратиться к вашим родителям, учителям и наставникам. Мы гордимся, что вы воспитали таких детей, наших россиян", - заключил парламентарий.