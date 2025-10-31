Рейтинг@Mail.ru
Более 180 детей и подростков удостоили наград Совфеда за спасение жизни - РИА Новости, 31.10.2025
16:12 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/sovfedja-2052123467.html
Более 180 детей и подростков удостоили наград Совфеда за спасение жизни
Более 180 детей и подростков удостоили наград Совфеда за спасение жизни - РИА Новости, 31.10.2025
Более 180 детей и подростков удостоили наград Совфеда за спасение жизни
Более 180 ребят в этом году награждены памятными медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" при спасении человеческой жизни, их подвиг должен стать... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T16:12:00+03:00
2025-10-31T16:12:00+03:00
общество
россия
кызыл
новосибирская область
юрий воробьев
совет федерации рф
домодедово (аэропорт)
россия
кызыл
новосибирская область
общество, россия, кызыл, новосибирская область, юрий воробьев, совет федерации рф, домодедово (аэропорт)
Общество, Россия, Кызыл, Новосибирская область, Юрий Воробьев, Совет Федерации РФ, Домодедово (аэропорт)
Более 180 детей и подростков удостоили наград Совфеда за спасение жизни

Более 180 ребят в 2025 году удостоили наград Совфеда за спасение жизни

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Более 180 ребят в этом году награждены памятными медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" при спасении человеческой жизни, их подвиг должен стать примером для всех российских подростков, сказал вице-спикер СФ, Герой России, Заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьев на церемонии награждения в Совфеде.
Чествование детей и подростков традиционно проводится в преддверии Дня народного единства в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои". Соорганизатором проекта в этом году является Следственный комитет РФ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Песков наградил лауреатов премии "Евразия"
29 октября, 18:13
"В этом году (около) 200 ребятишек, девочек и мальчиков, совершили такие подвиги, о которых мы должны говорить и о которых должны знать многие. Некоторые приехали, здесь, в этом зале 19 героев. И мы, конечно же, понимаем, что ваш подвиг, ваше поведение должно стать примером для всех ребят нашей страны", - сказал Воробьев.
Он напомнил, что проекту "Дети-герои" исполнилось 12 лет. При этом важно, чтобы взрослые обязательно замечали героические поступки детей, мужественные, благородные поступки. "Только в этом случае этот поступок начинает играть воспитательную роль. Не только для тех, кто его совершил, но и для тех, для кого он является примером", - отметил сенатор. По словам Воробьева, в Совете Федерации дорожат этой традицией.
"Мы с огромной благодарностью говорим спасибо всем работникам Следственного комитета, потому что для нас такая поддержка очень важна. Я хочу обратиться к вашим родителям, учителям и наставникам. Мы гордимся, что вы воспитали таких детей, наших россиян", - заключил парламентарий.
Среди награжденных - шестиклассник Амир Абачев из подмосковного Домодедово. Он смог поймать выпавшего из окна многоэтажного дома малыша, у ребенка только небольшой перелом.
Награждение бойцов батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военнослужащих Украины - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В ДНР наградили бывших бойцов ВСУ, перешедших на сторону России
27 октября, 20:13
Геройский поступок совершил 15-летний Тимофей Титов из города Кызыл. В один из мартовских дней он ехал в городском автобусе. На одной из остановок в салон зашел нетрезвый мужчина и начал вести себя агрессивно, приставая к пассажирам, среди которых были дети и женщины. А потом достал нож. Тимофей сразу же среагировал: закрыв собой других пассажиров, он выхватил у преступника нож, тем самым смог обезоружить взрослого мужчину.
Самая маленькая героиня церемонии – девятилетняя Маргарита Мучаева, которая сумела спасти двух младших братьев из горящего дома. Все случилось в селе Кульча Новосибирской области, в частном доме, где жила их многодетная семья. Маргарита была с двумя младшими братьями трех и пяти лет. В доме возник пожар, но девочка не растерялась и смогла вывести ребят на улицу, после чего попросила соседей вызвать пожарную бригаду.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Мурашко наградил победителей конкурса "Лучший врач года"
23 октября, 19:30
 
ОбществоРоссияКызылНовосибирская областьЮрий ВоробьевСовет Федерации РФДомодедово (аэропорт)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
