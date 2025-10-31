Более 180 детей и подростков удостоили наград Совфеда за спасение жизни

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Более 180 ребят в этом году награждены памятными медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" при спасении человеческой жизни, их подвиг должен стать примером для всех российских подростков, сказал вице-спикер СФ, Герой России, Заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьев на церемонии награждения в Совфеде.
Чествование детей и подростков традиционно проводится в преддверии Дня народного единства в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои". Соорганизатором проекта в этом году является Следственный комитет РФ.
"В этом году (около) 200 ребятишек, девочек и мальчиков, совершили такие подвиги, о которых мы должны говорить и о которых должны знать многие. Некоторые приехали, здесь, в этом зале 19 героев. И мы, конечно же, понимаем, что ваш подвиг, ваше поведение должно стать примером для всех ребят нашей страны", - сказал Воробьев.
Он напомнил, что проекту "Дети-герои" исполнилось 12 лет. При этом важно, чтобы взрослые обязательно замечали героические поступки детей, мужественные, благородные поступки. "Только в этом случае этот поступок начинает играть воспитательную роль. Не только для тех, кто его совершил, но и для тех, для кого он является примером", - отметил сенатор. По словам Воробьева, в Совете Федерации дорожат этой традицией.
"Мы с огромной благодарностью говорим спасибо всем работникам Следственного комитета, потому что для нас такая поддержка очень важна. Я хочу обратиться к вашим родителям, учителям и наставникам. Мы гордимся, что вы воспитали таких детей, наших россиян", - заключил парламентарий.
Среди награжденных - шестиклассник Амир Абачев из подмосковного Домодедово. Он смог поймать выпавшего из окна многоэтажного дома малыша, у ребенка только небольшой перелом.
Геройский поступок совершил 15-летний Тимофей Титов из города Кызыл. В один из мартовских дней он ехал в городском автобусе. На одной из остановок в салон зашел нетрезвый мужчина и начал вести себя агрессивно, приставая к пассажирам, среди которых были дети и женщины. А потом достал нож. Тимофей сразу же среагировал: закрыв собой других пассажиров, он выхватил у преступника нож, тем самым смог обезоружить взрослого мужчину.
Самая маленькая героиня церемонии – девятилетняя Маргарита Мучаева, которая сумела спасти двух младших братьев из горящего дома. Все случилось в селе Кульча Новосибирской области, в частном доме, где жила их многодетная семья. Маргарита была с двумя младшими братьями трех и пяти лет. В доме возник пожар, но девочка не растерялась и смогла вывести ребят на улицу, после чего попросила соседей вызвать пожарную бригаду.
