Си Цзиньпин: необходимо поддерживать многостороннюю торговую систему
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать авторитет и эффективность многосторонней торговой системы. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:44:00+03:00
2025-10-31T05:44:00+03:00
2025-10-31T05:44:00+03:00
