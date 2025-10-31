Си Цзиньпин: необходимо поддерживать многостороннюю торговую систему

Глава КНР также призвал содействовать модернизации международных торгово-экономических правил для более эффективной защиты законных прав и интересов развивающихся стран.

Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров впервые за 20 лет стартовал 31 октября в Южной Корее и продлится по 1 ноября.