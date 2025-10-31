Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин: необходимо поддерживать многостороннюю торговую систему
05:44 31.10.2025
Си Цзиньпин: необходимо поддерживать многостороннюю торговую систему
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать авторитет и эффективность многосторонней торговой системы. РИА Новости, 31.10.2025
Си Цзиньпин: необходимо поддерживать многостороннюю торговую систему

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать авторитет и эффективность многосторонней торговой системы.
"Мы должны практиковать подлинную многосторонность и повышать авторитет и эффективность многосторонней торговой системы, ядром которой является Всемирная торговая организация", - сказал Си Цзиньпин ходе в первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Глава КНР также призвал содействовать модернизации международных торгово-экономических правил для более эффективной защиты законных прав и интересов развивающихся стран.
Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров впервые за 20 лет стартовал 31 октября в Южной Корее и продлится по 1 ноября.
