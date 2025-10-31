Уголовное дело о покушении на Симоньян поступило в суд

Рейтинг@Mail.ru
16:00 31.10.2025 (обновлено: 16:25 31.10.2025)
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян поступило в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"Дело поступило в суд", — сказал собеседник агентства.

Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 12 лиц:
  • Михаила Балашова,
  • Егора Савельева;
  • Даниила Гусева;
  • Никиты Новика;
  • Артема Рыженко;
  • Вячеслава Емельянова;
  • Александры Филимоновой;
  • Максима Соломатова;
  • Сергея Короленкова;
  • Павла Рязанцева;
  • Андрея Детковского;
  • Максима Захарова.
Ранее в СК сообщили, что Балашов в 2022 году создал ячейку в Москве, вовлекая в нее сторонников национал-социализма*. С сентября 2022-го по июль 2023-го участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ**, публикуя видео в Сети для пропаганды экстремизма.
Балашов и Савельев за 50 тысяч долларов согласились убить Симоньян, однако сотрудники ФСБ задержали их до реализации плана. Все обвиняемые находятся под стражей, дело направили в прокуратуру для передачи в суд.
По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года с Балашовым вышли на связь с предложением убить Симоньян за денежное вознаграждение. Дав согласие, он привлек Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки, отчитываясь перед заказчиками. Те, в свою очередь, передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами.
Не позднее 13 июля того же года для убийства Симоньян они спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему в гараже на улице Вавилова в Москве. Об этом они сообщили Балашову, который прибыл к гаражу, после чего его задержали.
Следствие считает вышеуказанных лиц также причастными к хулиганству и разбойным нападениям, в том числе на граждан Таджикистана и Узбекистана. В зависимости от роли и участия злоумышленникам вменяются следующие обвинения:
  • организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации;
  • содействие террористической деятельности;
  • приготовление к убийству;
  • покушение на незаконное приобретение оружия и боеприпасов к нему;
  • разбой и организация разбоя;
  • хулиганство и организация хулиганства;
  • публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
  • возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Дело о покушении на Маргариту Симоньян

Летом 2023 года ФСБ сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов* из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
* Данная информация опубликована исключительно для информации и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
ПроисшествияРоссияМоскваМаргарита СимоньянГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Телеканал RTМИА "Россия сегодня"
 
 
