Уголовное дело о покушении на Симоньян поступило в суд

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян поступило в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Не позднее 13 июля того же года для убийства Симоньян они спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему в гараже на улице Вавилова в Москве. Об этом они сообщили Балашову, который прибыл к гаражу, после чего его задержали.