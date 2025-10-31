Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал, каким человеком легче управлять - РИА Новости, 31.10.2025
11:36 31.10.2025 (обновлено: 12:04 31.10.2025)
Шойгу рассказал, каким человеком легче управлять
Шойгу рассказал, каким человеком легче управлять

Шойгу: человеком, подверженным идеям культа потребления, легко управлять

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на пленарном заседании фестиваля "Народы России и СНГ" в Центре международной торговли. 31 октября 2025
Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на пленарном заседании фестиваля "Народы России и СНГ" в Центре международной торговли. 31 октября 2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Человеком, подверженным идеям культа потребления, легко управлять, а государство, состоящее из таких граждан, легко разрушить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня глобалисты навязчиво продавливают культ потребления, абсолютный индивидуализм, цинизм и жестокость. Вместо того, чтобы стремиться к развитию гармонии и совершенству, человек, зараженный этими идеями, становится бездушным потребителем", - сказал Шойгу на пленарном заседании международного фестиваля "Народы России и СНГ".
"Таким человеком легко управлять, его легко подчинить, тем самым разрушить устои общества и превратить целое государство в регионы и колонии", - добавил он.
