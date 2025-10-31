Шойгу рассказал, каким человеком легче управлять

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Человеком, подверженным идеям культа потребления, легко управлять, а государство, состоящее из таких граждан, легко разрушить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Таким человеком легко управлять, его легко подчинить, тем самым разрушить устои общества и превратить целое государство в регионы и колонии", - добавил он.