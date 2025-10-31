https://ria.ru/20251031/shoygu-2052045806.html
Шойгу рассказал, каким человеком легче управлять
2025-10-31T11:36:00+03:00
россия, сергей шойгу, снг
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Человеком, подверженным идеям культа потребления, легко управлять, а государство, состоящее из таких граждан, легко разрушить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня глобалисты навязчиво продавливают культ потребления, абсолютный индивидуализм, цинизм и жестокость. Вместо того, чтобы стремиться к развитию гармонии и совершенству, человек, зараженный этими идеями, становится бездушным потребителем", - сказал Шойгу
на пленарном заседании международного фестиваля "Народы России и СНГ
"Таким человеком легко управлять, его легко подчинить, тем самым разрушить устои общества и превратить целое государство в регионы и колонии", - добавил он.