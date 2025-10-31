https://ria.ru/20251031/shojgu-2052119971.html
Шойгу рассказал о последствиях агрессии Запада против стран бывшего СССР
Шойгу рассказал о последствиях агрессии Запада против стран бывшего СССР - РИА Новости, 31.10.2025
Шойгу рассказал о последствиях агрессии Запада против стран бывшего СССР
31.10.2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Последствия идеологической обработки Западом стран, оставшихся после распада Советского Союза, до сих пор не преодолены, дружба и добрососедство находятся под угрозой, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"После распада Советского Союза мы подверглись именно такой ценностной агрессии, направленной на уничтожение нашей цивилизации. Последствия этого до сих пор не преодолены. Наши общие традиции, уникальные обычаи, дружба и добрососедство, то, что нас всегда объединяло и поддерживало, по-прежнему находятся под угрозой", - сказал Шойгу
на пленарном заседании международного фестиваля "Народы России и СНГ
".
По его словам, сейчас в мире идёт острое ценностное противоборство - по факту, идеологическая война. Оружием в ней является манипуляция сознанием, подрыв нравственных ориентиров, насаждение чуждых здравому обществу и разрешительных для личности идей, рассказал секретарь Совбеза.