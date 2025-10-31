Шойгу рассказал о последствиях агрессии Запада против стран бывшего СССР

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Последствия идеологической обработки Западом стран, оставшихся после распада Советского Союза, до сих пор не преодолены, дружба и добрососедство находятся под угрозой, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, сейчас в мире идёт острое ценностное противоборство - по факту, идеологическая война. Оружием в ней является манипуляция сознанием, подрыв нравственных ориентиров, насаждение чуждых здравому обществу и разрешительных для личности идей, рассказал секретарь Совбеза.