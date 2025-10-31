Рейтинг@Mail.ru
Резать и стричь Россию у Запада не получится, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.10.2025
15:54 31.10.2025
Резать и стричь Россию у Запада не получится, заявил Шойгу
Резать и стричь Россию у Запада не получится, заявил Шойгу
россия, сергей шойгу, снг
Россия, Сергей Шойгу, СНГ
Шойгу заявил, что подход Запада к внешней политике не пройдет с Россией

Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на пленарном заседании фестиваля "Народы России и СНГ" в Центре международной торговли
Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на пленарном заседании фестиваля "Народы России и СНГ" в Центре международной торговли
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Западный подход с попытками "резать и стричь" все остальные государства не пройдет с Россией, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Как сказал Пушкин, к чему стадам дары свободы? Их должно резать и стричь. Именно на этом понимании и основан подход коллективного Запада к выстраиванию своей внешней политики. Но с нами это не прошло и не пройдет. История тому подтверждение", - сказал Шойгу на пленарном заседании международного фестиваля "Народы России и СНГ".
По его словам, в мире "идет агрессивная борьба за влияние и умы людей", чтобы лишить народы их ценностной опоры, сломить их волю "к сопротивлению поработителям и превратить в манкуртов".
"История России свидетельствует о том, что недруги с завидным упрямством предпринимали попытки разобщить нас, чтобы затем эксплуатировать и использовать в своих корыстных интересах", - подчеркнул Шойгу.
СМИ: страна НАТО готовится к конфликту с Россией в ключевом регионе
