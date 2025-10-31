Рейтинг@Mail.ru
31.10.2025

Шойгу поблагодарил Путина за поддержку фестиваля "Народы России и СНГ"
12:44 31.10.2025
Шойгу поблагодарил Путина за поддержку фестиваля "Народы России и СНГ"
Шойгу поблагодарил Путина за поддержку фестиваля "Народы России и СНГ" - РИА Новости, 31.10.2025
Шойгу поблагодарил Путина за поддержку фестиваля "Народы России и СНГ"
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу выразил признательность президенту страны Владимиру Путину за поддержку проведения фестиваля "Народы России и... РИА Новости, 31.10.2025
россия, сергей шойгу, владимир путин, снг
Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, СНГ
Шойгу поблагодарил Путина за поддержку фестиваля "Народы России и СНГ"

Шойгу поблагодарил Путина за поддержку инициативы по "Народам России и СНГ"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на пленарном заседании фестиваля "Народы России и СНГ" в Центре международной торговли
Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на пленарном заседании фестиваля "Народы России и СНГ" в Центре международной торговли
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу выразил признательность президенту страны Владимиру Путину за поддержку проведения фестиваля "Народы России и СНГ".
"Сегодня мы открываем международный фестиваль "Народы России и СНГ". Я хотел бы, в первую очередь, выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимиру Путину за поддержку нашей инициативы по его проведению", - сказал Шойгу на пленарном заседании международного фестиваля "Народы России и СНГ".
Фестиваль, по словам секретаря Совбеза РФ, - это, прежде всего, напоминание о необходимости беречь и приумножать цивилизационное богатство России и стран СНГ, сохранять уникальное историческое и культурное наследие народов, укреплять единство, основанное на традиционных духовно-нравственных ценностях, "защищать общее пространство дружбы от деструктивного внешнего влияния".
"Идея организовать этот фестиваль пришла не вдруг и не сразу. Она вдохновлена многообразием, многообразием богатства культуры народов, которые населяют нашу страну и, в более широком плане - Евразию", - подчеркнул Шойгу.
Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, СНГ
 
 
