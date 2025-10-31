Шойгу поблагодарил Путина за поддержку фестиваля "Народы России и СНГ"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу выразил признательность президенту страны Владимиру Путину за поддержку проведения фестиваля "Народы России и СНГ".
"Сегодня мы открываем международный фестиваль "Народы России и СНГ". Я хотел бы, в первую очередь, выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимиру Путину за поддержку нашей инициативы по его проведению", - сказал Шойгу на пленарном заседании международного фестиваля "Народы России и СНГ".
Фестиваль, по словам секретаря Совбеза РФ, - это, прежде всего, напоминание о необходимости беречь и приумножать цивилизационное богатство России и стран СНГ, сохранять уникальное историческое и культурное наследие народов, укреплять единство, основанное на традиционных духовно-нравственных ценностях, "защищать общее пространство дружбы от деструктивного внешнего влияния".
"Идея организовать этот фестиваль пришла не вдруг и не сразу. Она вдохновлена многообразием, многообразием богатства культуры народов, которые населяют нашу страну и, в более широком плане - Евразию", - подчеркнул Шойгу.