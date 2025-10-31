Рейтинг@Mail.ru
Шахтера рудника "Пионер", смерть которого оспаривали, признали погибшим - РИА Новости, 31.10.2025
05:00 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/shakhter-2051993374.html
Шахтера рудника "Пионер", смерть которого оспаривали, признали погибшим
Шахтера рудника "Пионер", смерть которого оспаривали, признали погибшим - РИА Новости, 31.10.2025
Шахтера рудника "Пионер", смерть которого оспаривали, признали погибшим
Магдагачинский районный суд Амурской области признал погибшим после аварии 2024 года на руднике "Пионер" шахтера, мать которого оспаривала его гибель, сообщает... РИА Новости, 31.10.2025
происшествия
амурская область
покровский рудник
амурская область
происшествия, амурская область, покровский рудник
Происшествия, Амурская область, Покровский рудник
Шахтера рудника "Пионер", смерть которого оспаривали, признали погибшим

Суд признал погибшим шахтера рудника "Пионер", смерть которого оспаривали

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт – РИА Новости. Магдагачинский районный суд Амурской области признал погибшим после аварии 2024 года на руднике "Пионер" шахтера, мать которого оспаривала его гибель, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Заявление поступило от АО "Покровский рудник".
"Магдагачинский районный суд рассмотрел заявление об объявлении горнорабочего умершим. Ранее суды в разных регионах уже признали умершими 12 горнорабочих. Однако мать одного из шахтеров оспаривала это решение, указывая на отсутствие доказательств, подтверждающих обстоятельства гибели её сына. Это препятствовало завершению расследования и оформлению выплат для всех семей погибших. Изучив материалы дела, суд установил, что гибель горнорабочего наступила в результате несчастного случая, и постановил признать его умершим", - говорится в сообщении.
Суд также определил дату смерти – 18 марта 2024 года. Это решение позволит родственникам погибших получить страховые выплаты, а работодателю – официально прекратить трудовые договоры, уточнили в пресс-службе.
Авария произошла 18 марта 2024 года в результате прорыва воды и горной массы в подземные выработки шахты. Под завалами оказались 13 горняков, включая фигуранта дела. Спасательные работы, продолжавшиеся до 1 апреля 2024 года, не позволили обнаружить и извлечь тела.
Следствие установило, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. Ключевыми нарушениями названы: отсутствие контроля за устойчивостью подкарьерного целика, невыполнение требований по осушению карьера перед подземными работами; а также недостаточный геолого-маркшейдерский мониторинг. Бездействие управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер" стало одной из ключевых причин ЧП. Они не организовали контроль за работами и не приняли необходимых мер, хотя имели для этого полномочия. В суде они признали вину в полном объеме. Их приговорили к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима. В октябре суд сократил срок лишения свободы до 4,5 лет.
ПроисшествияАмурская областьПокровский рудник
 
 
