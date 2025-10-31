Шахтера рудника "Пионер", смерть которого оспаривали, признали погибшим

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт – РИА Новости. Магдагачинский районный суд Амурской области признал погибшим после аварии 2024 года на руднике "Пионер" шахтера, мать которого оспаривала его гибель, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Магдагачинский районный суд рассмотрел заявление об объявлении горнорабочего умершим. Ранее суды в разных регионах уже признали умершими 12 горнорабочих. Однако мать одного из шахтеров оспаривала это решение, указывая на отсутствие доказательств, подтверждающих обстоятельства гибели её сына. Это препятствовало завершению расследования и оформлению выплат для всех семей погибших. Изучив материалы дела, суд установил, что гибель горнорабочего наступила в результате несчастного случая, и постановил признать его умершим", - говорится в сообщении.

Суд также определил дату смерти – 18 марта 2024 года. Это решение позволит родственникам погибших получить страховые выплаты, а работодателю – официально прекратить трудовые договоры, уточнили в пресс-службе.

Авария произошла 18 марта 2024 года в результате прорыва воды и горной массы в подземные выработки шахты. Под завалами оказались 13 горняков, включая фигуранта дела. Спасательные работы, продолжавшиеся до 1 апреля 2024 года, не позволили обнаружить и извлечь тела.