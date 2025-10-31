Шахтера рудника "Пионер", смерть которого оспаривали, признали погибшим

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт – РИА Новости. Магдагачинский районный суд Амурской области признал погибшим после аварии 2024 года на руднике "Пионер" шахтера, мать которого оспаривала его гибель, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Заявление поступило от АО "Покровский рудник".
В Приамурье оценили ущерб от аварии на шахте "Пионер"
8 августа, 05:52
"Магдагачинский районный суд рассмотрел заявление об объявлении горнорабочего умершим. Ранее суды в разных регионах уже признали умершими 12 горнорабочих. Однако мать одного из шахтеров оспаривала это решение, указывая на отсутствие доказательств, подтверждающих обстоятельства гибели её сына. Это препятствовало завершению расследования и оформлению выплат для всех семей погибших. Изучив материалы дела, суд установил, что гибель горнорабочего наступила в результате несчастного случая, и постановил признать его умершим", - говорится в сообщении.
Суд также определил дату смерти – 18 марта 2024 года. Это решение позволит родственникам погибших получить страховые выплаты, а работодателю – официально прекратить трудовые договоры, уточнили в пресс-службе.
Авария произошла 18 марта 2024 года в результате прорыва воды и горной массы в подземные выработки шахты. Под завалами оказались 13 горняков, включая фигуранта дела. Спасательные работы, продолжавшиеся до 1 апреля 2024 года, не позволили обнаружить и извлечь тела.
Следствие установило, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. Ключевыми нарушениями названы: отсутствие контроля за устойчивостью подкарьерного целика, невыполнение требований по осушению карьера перед подземными работами; а также недостаточный геолого-маркшейдерский мониторинг. Бездействие управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер" стало одной из ключевых причин ЧП. Они не организовали контроль за работами и не приняли необходимых мер, хотя имели для этого полномочия. В суде они признали вину в полном объеме. Их приговорили к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима. В октябре суд сократил срок лишения свободы до 4,5 лет.