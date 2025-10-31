Первую очередь новой трамвайной линии в Петербурге введут к концу года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Работы на первом этапе скоростной трамвайной линии "Купчино-Шушары-Славянка" в Санкт-Петербурге планируется завершить до конца 2025 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов , удобный общественный транспорт является одним из десяти приоритетов развития города до 2030 года.

"Перспективным для транспортной системы юга города является строительство линий скоростного трамвая. Первая из них соединит станцию метро "Купчино" и микрорайон "Славянка" в Пушкинском районе . Этот проект радикально улучшит транспортную доступность новых кварталов, прежде всего – жилых домов в Шушарах. Важно, что почти все оборудование здесь – отечественного производства. Уверен, линия "Купчино-Шушары-Славянка" послужит образцом для других рельсовых магистралей, о создании которых город договорился с инвесторами на ПМЭФ-2025", – сказал Беглов.

В настоящее время строительство депо трамвайной линии "Купчино-Шушары-Славянка" вступило в завершающую стадию. Здесь будет находиться 22 инновационных трамвая двустороннего движения "Невский". Их первая партия уже прибыла к месту службы.

"Работы на первом этапе линии от станции метро "Купчино" до трамвайного депо у поселка Шушары планируется завершить до конца 2025 года. Ввод в эксплуатацию всей линии намечен на 2026 год", - говорится в сообщении.

Генеральный директор ООО "БалтНедвижСервис" (компания-концессионер проекта) Дмитрий Панкратов назвал проект строительства трамвайной линии " Славянка " уникальным.

"Проект находится на завершающей инвестфазе по созданию первого этапа трамвайной линии… В депо высокая степень готовности. Перед нами поставлена задача правительством Санкт-Петербурга о завершении строительно-монтажных работ в 2025 году. Это уникальный проект для Санкт-Петербурга. Это не просто трамвайная линия. Она включает в себя большое количество искусственных сооружений – это три путепровода, в том числе через Кольцевую автодорогу, это 4 моста, это построенная набережная Волковского канала, это трамвайный вокзал, это современное депо, которое будет домом для 22 трамваев, это комплексная автоматизированная система управления трамвайным движением", - сказал он.

К настоящему времени в новом депо построены административно-бытовой и производственный корпуса, установлена котельная, осуществляется штатная подача электроэнергии. В зоне депо полностью закончена укладка пути, смонтирована контактная сеть.

Как сообщает пресс-служба, в рамках президентской программы импортозамещения отечественная промышленность разработала линейку станков и специальных установок для оснащения депо. Среди них – приспособления для вертикального перемещения большегрузной техники ДЭП-10 грузоподъёмностью 10 тонн каждое. Они произведены на петербургском заводе "Энерпром". Российскими производителями также сделаны колесотокарный станок ТК2500 и электрическая тяговая маневровая машина "Антей А1" с дистанционным управлением.