Российский посол рассказал о восстановлении ж/д в Зангезурском коридоре

БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Восстановить железную дорогу в Зангезурском коридоре можно примерно за два года, российские специалисты прошли пешком этот более чем 40-километровый участок на юге Армении, заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.