Российский посол рассказал о восстановлении ж/д в Зангезурском коридоре - РИА Новости, 31.10.2025
14:34 31.10.2025
Российский посол рассказал о восстановлении ж/д в Зангезурском коридоре
Российский посол рассказал о восстановлении ж/д в Зангезурском коридоре - РИА Новости, 31.10.2025
Российский посол рассказал о восстановлении ж/д в Зангезурском коридоре
Восстановить железную дорогу в Зангезурском коридоре можно примерно за два года, российские специалисты прошли пешком этот более чем 40-километровый участок на... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:34:00+03:00
2025-10-31T14:34:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
сша
михаил евдокимов
ильхам алиев
никол пашинян
армения
азербайджан
сша
в мире, армения, азербайджан, сша, михаил евдокимов, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, США, Михаил Евдокимов, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Российский посол рассказал о восстановлении ж/д в Зангезурском коридоре

Евдокимов: восстановить железную дорогу в Зангезурском коридоре можно за 2 года

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Архивное фото
БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Восстановить железную дорогу в Зангезурском коридоре можно примерно за два года, российские специалисты прошли пешком этот более чем 40-километровый участок на юге Армении, заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.
"Протяженность данной дороги (в Зангезурском коридоре на юге Армении - ред.) 44 километра. Российские специалисты в сфере железнодорожного строительства прошли этот путь пешком. Восстановить дорогу можно примерно за два года, поскольку тоннели не разрушены, требуется лишь восстановление железнодорожного комплекса", - сказал Евдокимов в интервью азербайджанскому агентству АПА.
По его словам, кем и каким образом будет восстановлена дорога, не имеет принципиального значения. "Эта дорога не только укрепит отношения между Азербайджаном и Арменией, но и создаст условия для развития экономических связей в регионе. Главное, чтобы восстановление дороги было завершено как можно скорее", - отметил российский дипломат.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Пашинян прокомментировал слова Алиева о Зангезурском коридоре
1 октября, 19:42
 
В миреАрменияАзербайджанСШАМихаил ЕвдокимовИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
