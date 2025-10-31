https://ria.ru/20251031/rossija-2052101741.html
Россия и Китай реконструируют пункты пропуска на границе
Россия и Китай реконструируют пункты пропуска на границе - РИА Новости, 31.10.2025
Россия и Китай реконструируют пункты пропуска на границе
РФ и Китай занимаются реконструкцией пунктов пропуска на границе для повышения пропускной способности, сообщили в российском кабмине. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:09:00+03:00
2025-10-31T15:09:00+03:00
2025-10-31T15:09:00+03:00
китай
москва
пекин
си цзиньпин
ли цян
китай
москва
пекин
китай, москва, пекин, си цзиньпин, ли цян
Китай, Москва, Пекин, Си Цзиньпин, Ли Цян
Россия и Китай реконструируют пункты пропуска на границе
РФ и Китай реконструируют пункты пропуска для повышения пропускной способности