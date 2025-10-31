Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай реконструируют пункты пропуска на границе - РИА Новости, 31.10.2025
15:09 31.10.2025
Россия и Китай реконструируют пункты пропуска на границе
Россия и Китай реконструируют пункты пропуска на границе - РИА Новости, 31.10.2025
Россия и Китай реконструируют пункты пропуска на границе
РФ и Китай занимаются реконструкцией пунктов пропуска на границе для повышения пропускной способности, сообщили в российском кабмине. РИА Новости, 31.10.2025
Россия и Китай реконструируют пункты пропуска на границе

РФ и Китай реконструируют пункты пропуска для повышения пропускной способности

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. РФ и Китай занимаются реконструкцией пунктов пропуска на границе для повышения пропускной способности, сообщили в российском кабмине.
Мишустин 3-4 ноября посетит с визитом Китай, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с главой госсовета Ли Цяном. В российском кабмине подчеркнули, что Москва и Пекин последовательно укрепляет сотрудничество в сфере транспорта.
"В целях повышения пропускной способности и расширения номенклатуры товаров проводятся работы по реконструкции пунктов пропуска на российско-китайской границе. Благодаря соответствующим договорённостям упрощен порядок прохождения визовых формальностей для водителей грузовиков", - сообщили в пресс-службе российского кабмина перед визитом Мишустина в КНР.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Правительство рассказало о сотрудничестве с Китаем в транспортной сфере
КитайМоскваПекинСи ЦзиньпинЛи Цян
 
 
