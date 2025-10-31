Рейтинг@Mail.ru
31.10.2025
15:08 31.10.2025
Правительство рассказало о сотрудничестве с Китаем в транспортной сфере
Правительство рассказало о сотрудничестве с Китаем в транспортной сфере
Россия и Китай развивают сотрудничество в транспортной сфере, наращивают объём железнодорожных и автомобильных перевозок, сообщили в российском кабмине. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:08:00+03:00
2025-10-31T15:08:00+03:00
Правительство рассказало о сотрудничестве с Китаем в транспортной сфере

Россия и Китай наращивают сотрудничество в транспортной сфере

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия и Китай развивают сотрудничество в транспортной сфере, наращивают объём железнодорожных и автомобильных перевозок, сообщили в российском кабмине.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит с визитом Китай, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с главой госсовета Ли Цяном.
"Поступательно развивается двусторонняя кооперация в сфере транспорта. Увеличивается объём железнодорожных и автомобильных перевозок", - сообщили в пресс-службе российского кабмина перед визитом Мишустина в КНР.
МИД КНР выразил надежду на укрепление доверия по итогам визита Мишутина
