Правительство рассказало о сотрудничестве с Китаем в транспортной сфере

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия и Китай развивают сотрудничество в транспортной сфере, наращивают объём железнодорожных и автомобильных перевозок, сообщили в российском кабмине.

"Поступательно развивается двусторонняя кооперация в сфере транспорта. Увеличивается объём железнодорожных и автомобильных перевозок", - сообщили в пресс-службе российского кабмина перед визитом Мишустина в КНР.