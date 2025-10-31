https://ria.ru/20251031/rossija-2052031451.html
Россия и Китай обсудят развитие логистической взаимосвязанности
Россия и Китай обсудят развитие логистической взаимосвязанности - РИА Новости, 31.10.2025
Россия и Китай обсудят развитие логистической взаимосвязанности
Российская и китайская стороны в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР обсудят развитие логистической взаимосвязанности и промышленной... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T10:32:00+03:00
2025-10-31T10:32:00+03:00
2025-10-31T10:32:00+03:00
китай
россия
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
https://ria.ru/20251031/mishustin-2052030965.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян
Китай, Россия, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян
Россия и Китай обсудят развитие логистической взаимосвязанности
Мишустин обсудит в КНР развитие логистики и промышленной кооперации
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская и китайская стороны в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР обсудят развитие логистической взаимосвязанности и промышленной кооперации, сообщили в аппарате правительства РФ.
Мишустин
посетит Китай
3-4 ноября. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином
и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
. Стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах.
"Основное внимание на переговорах планируется уделить вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, развитию логистической взаимосвязанности и промышленной кооперации, укреплению энергетического партнерства, расширению сотрудничества в сферах высоких технологий и сельского хозяйства", - сообщили в кабмине.