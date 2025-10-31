В правительстве рассказали о развитии российско-китайского туризма

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Высокие темпы роста сохраняются в российско-китайском туризме в 2025 году, показатели динамично растут, сообщили в аппарате правительства РФ.

"Динамичный рост демонстрируют показатели в туристическом секторе. По итогам 2024 года взаимный турпоток достиг 2,8 миллиона человек. Высокие темпы прироста сохраняются в текущем году", - сообщили в кабмине.