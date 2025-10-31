Рейтинг@Mail.ru
В правительстве рассказали о развитии российско-китайского туризма - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/rossija-2052027697.html
В правительстве рассказали о развитии российско-китайского туризма
В правительстве рассказали о развитии российско-китайского туризма - РИА Новости, 31.10.2025
В правительстве рассказали о развитии российско-китайского туризма
Высокие темпы роста сохраняются в российско-китайском туризме в 2025 году, показатели динамично растут, сообщили в аппарате правительства РФ. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T10:16:00+03:00
2025-10-31T10:16:00+03:00
экономика
россия
китай
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039133625_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_543358b498802699c58e7068387938ab.jpg
https://ria.ru/20251031/mishustin-2052027249.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039133625_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_b9abc00946cce4d73f3b03f91c28cbc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян
В правительстве рассказали о развитии российско-китайского туризма

В российско-китайском туризме в 2025 году сохраняются высокие темпы роста

© Getty Images / miodrag ignjatovicТуристка в Шанхае
Туристка в Шанхае - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Getty Images / miodrag ignjatovic
Туристка в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Высокие темпы роста сохраняются в российско-китайском туризме в 2025 году, показатели динамично растут, сообщили в аппарате правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит Китай. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. На переговорах стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах.
"Динамичный рост демонстрируют показатели в туристическом секторе. По итогам 2024 года взаимный турпоток достиг 2,8 миллиона человек. Высокие темпы прироста сохраняются в текущем году", - сообщили в кабмине.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Правительство назвало главные темы предстоящего визита Мишустина в Китай
Вчера, 10:14
 
ЭкономикаРоссияКитайМихаил МишустинСи ЦзиньпинЛи Цян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала