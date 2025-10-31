https://ria.ru/20251031/rossija-2052027697.html
В правительстве рассказали о развитии российско-китайского туризма
Высокие темпы роста сохраняются в российско-китайском туризме в 2025 году, показатели динамично растут, сообщили в аппарате правительства РФ. РИА Новости, 31.10.2025
В российско-китайском туризме в 2025 году сохраняются высокие темпы роста