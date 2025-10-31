Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о важности формата встреч секретарей Совбезов СНГ - РИА Новости, 31.10.2025
12:41 31.10.2025
Путин рассказал о важности формата встреч секретарей Совбезов СНГ
Путин рассказал о важности формата встреч секретарей Совбезов СНГ
россия
владимир путин
сергей шойгу
снг
россия
россия, владимир путин, сергей шойгу, снг
Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, СНГ
Путин рассказал о важности формата встреч секретарей Совбезов СНГ

Путин: встречи секретарей Совбезов СНГ позволяют вырабатывать меры защиты стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Формат встреч секретарей Советов безопасности стран СНГ уже много лет позволяет совместно вырабатывать меры, направленные на защиту государств от внешних и внутренних угроз, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам фестиваля "Народы России и СНГ", его текст зачитал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Как подчеркнул Путин, итоги фестиваля будут подведены на встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.
"Вот уже много лет этот формат позволяет совместно вырабатывать меры, направленные на защиту наших стран от внешних и внутренних угроз, эффективно решать другие актуальные вопросы", - сообщил Путин в приветствии.
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Белоусов примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ
30 октября, 21:14
30 октября, 21:14
 
РоссияВладимир ПутинСергей ШойгуСНГ
 
 
