Путин рассказал о важности формата встреч секретарей Совбезов СНГ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Формат встреч секретарей Советов безопасности стран СНГ уже много лет позволяет совместно вырабатывать меры, направленные на защиту государств от внешних и внутренних угроз, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Вот уже много лет этот формат позволяет совместно вырабатывать меры, направленные на защиту наших стран от внешних и внутренних угроз, эффективно решать другие актуальные вопросы", - сообщил Путин в приветствии.