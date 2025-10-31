Рейтинг@Mail.ru
Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из Африки, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 31.10.2025 (обновлено: 06:06 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/poshliny-2051996305.html
Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из Африки, заявил Си Цзиньпин
Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из Африки, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.10.2025
Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из Африки, заявил Си Цзиньпин
Китай готов ввести нулевые пошлины на 100% товаров из африканских стран, подписав соглашение об экономическом партнерстве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:42:00+03:00
2025-10-31T06:06:00+03:00
в мире
китай
африка
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992656_0:135:3016:1831_1920x0_80_0_0_e45aa79f323b4fbff1620dd1cceda83a.jpg
https://ria.ru/20251030/sammit-2051822675.html
китай
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992656_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_41a5a18de901afa5a6b6254c3cea81bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, африка, си цзиньпин
В мире, Китай, Африка, Си Цзиньпин
Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из Африки, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из африканских стран

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китай готов ввести нулевые пошлины на 100% товаров из африканских стран, подписав соглашение об экономическом партнерстве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите АТЭС.
"Китай уже предоставил льготу в виде нулевых пошлин на 100% товаров из наименее развитых стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения, и готов ввести политику нулевых пошлин на 100% продукции из африканских стран, с которыми у нас установлены дипломатические отношения, путем подписания соглашения об экономическом партнерстве для общего развития", - заявил китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.
Он добавил, что Китай продолжит стремиться к общему развитию и процветанию вместе со всеми странами.
"Необходимо совместно содействовать инклюзивному и благоприятному для всех развитию. Придерживаясь концепции развития, ориентированной на человека, следует сосредоточиться на решении проблемы дисбаланса в развитии, содействовать более инклюзивной и устойчивой экономической глобализации, которая принесет большую пользу всем жителям региона", - добавил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Си Цзиньпин рассказал о проведении саммитов АТЭС в КНР и G20 в США
Вчера, 12:56
 
В миреКитайАфрикаСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала