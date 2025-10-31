https://ria.ru/20251031/poshliny-2051996305.html
Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из Африки, заявил Си Цзиньпин
2025-10-31T05:42:00+03:00
в мире
китай
африка
си цзиньпин
китай
африка
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китай готов ввести нулевые пошлины на 100% товаров из африканских стран, подписав соглашение об экономическом партнерстве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите АТЭС.
"Китай уже предоставил льготу в виде нулевых пошлин на 100% товаров из наименее развитых стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения, и готов ввести политику нулевых пошлин на 100% продукции из африканских стран, с которыми у нас установлены дипломатические отношения, путем подписания соглашения об экономическом партнерстве для общего развития", - заявил китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.
Он добавил, что Китай продолжит стремиться к общему развитию и процветанию вместе со всеми странами.
"Необходимо совместно содействовать инклюзивному и благоприятному для всех развитию. Придерживаясь концепции развития, ориентированной на человека, следует сосредоточиться на решении проблемы дисбаланса в развитии, содействовать более инклюзивной и устойчивой экономической глобализации, которая принесет большую пользу всем жителям региона", - добавил Си Цзиньпин.