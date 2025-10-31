Рейтинг@Mail.ru
14:30 31.10.2025
Приезжий пытался переночевать в Шереметьевском дворце в Петербурге
Приезжий пытался переночевать в Шереметьевском дворце в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Росгвардейцы задержали нетрезвого приезжего, который ночью проник в Шереметьевский дворец в историческом центре Петербурга и пытался там переночевать, сообщила пресс-служба регионального главка Росгвардии.
Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, в четверг около полуночи в здании Музея музыки в Шереметьевском дворце на набережной реки Фонтанки сработала сигнализация.
"Незамедлительно прибыв к объекту, наряд Росгвардии совместно с охраной музея обнаружили нетрезвого гражданина, который разбил стекло одного из окон, повредил внутреннюю решетку и проник в здание... При этом, оказавшись в запертой комнате, правонарушитель лег на пол и попытался уснуть", – говорится в сообщении.
В результате действий "гостя", который оказался уроженцем города Осинники Кемеровской области, также оказался поврежден экран настенного проектора, уточнили в Росгвардии.
Задержанного доставили в полицию, добавили в ведомстве.
21-летний уроженец Перми задержан за нарушением правил дорожного движения на Дворцовой набережной - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Петербурге курьер пытался скрыться от полиции на территории Эрмитажа
22 октября, 18:59
 
