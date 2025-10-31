https://ria.ru/20251031/peterburg-2052091197.html
Приезжий пытался переночевать в Шереметьевском дворце в Петербурге
Приезжий пытался переночевать в Шереметьевском дворце в Петербурге - РИА Новости, 31.10.2025
Приезжий пытался переночевать в Шереметьевском дворце в Петербурге
Росгвардейцы задержали нетрезвого приезжего, который ночью проник в Шереметьевский дворец в историческом центре Петербурга и пытался там переночевать, сообщила... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:30:00+03:00
2025-10-31T14:30:00+03:00
2025-10-31T14:30:00+03:00
санкт-петербург
фонтанка (река)
осинники
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903431798_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_57dc461ce9e1cb7fdaf5e684bbd051b2.jpg
https://ria.ru/20251022/peterburg-2049920771.html
санкт-петербург
фонтанка (река)
осинники
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903431798_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ba96aea28d5cc3fcef2e891774883e6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, фонтанка (река), осинники, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Санкт-Петербург, Фонтанка (река), Осинники, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Приезжий пытался переночевать в Шереметьевском дворце в Петербурге
Росгвардия задержала приезжего, проникшего в Шереметьевский дворец