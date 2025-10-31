Приезжий пытался переночевать в Шереметьевском дворце в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Росгвардейцы задержали нетрезвого приезжего, который ночью проник в Шереметьевский дворец в историческом центре Петербурга и пытался там переночевать, сообщила пресс-служба регионального главка Росгвардии.