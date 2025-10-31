Жителя Петербурга оштрафовали из-за сине-желтого значка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге назначил местному жителю Михаилу Пушницкому штраф в 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации ВС РФ, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.