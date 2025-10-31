Жителя Петербурга оштрафовали из-за сине-желтого значка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге назначил местному жителю Михаилу Пушницкому штраф в 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации ВС РФ, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Пушницкому назначено наказание в виде 30 тысяч рублей штрафа по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации – ред.)", – сказала она, не уточнив подробностей.
По информации источника РИА Новости в оперативных службах региона, 78-летний Пушницкий был задержан в четверг в ходе акции памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище. Причиной задержания стало значок сине-желтого цвета в виде флага Украины с надписью "Мир Украине", который он демонстрировал "неопределенному кругу лиц", что правоохранители расценили как публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.