Рейтинг@Mail.ru
СК выясняет обстоятельства отравления девушек в ресторане в Петербурге - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/obstoyatelstva-2052118966.html
СК выясняет обстоятельства отравления девушек в ресторане в Петербурге
СК выясняет обстоятельства отравления девушек в ресторане в Петербурге - РИА Новости, 31.10.2025
СК выясняет обстоятельства отравления девушек в ресторане в Петербурге
Следователи устанавливают обстоятельства возможного отравления компании девушек, одна из которых беременна, в ресторане в Санкт-Петербурге, сообщил городской... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:56:00+03:00
2025-10-31T15:56:00+03:00
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251027/buryatiya-2050820528.html
https://ria.ru/20251030/proverka-2051871322.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
СК выясняет обстоятельства отравления девушек в ресторане в Петербурге

СК начал проверку после отравления компании девушек в ресторане в Петербурге

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства возможного отравления компании девушек, одна из которых беременна, в ресторане в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк СК РФ.
Как отмечается, в ходе мониторинга публикаций СМИ выявлена информация о том, что группа девушек почувствовала недомогание после ужина в одном из ресторанов.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова во время обхода в инфекционной больнице в связи со вспышкой острой кишечной инфекции и сальмонеллезом - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Бурятии 20 человек находятся в больнице после отравления готовой едой
27 октября, 09:03
"Трое из девушек пожаловались на сильную боль в животе, а одну из них нашли без сознания в ванной и госпитализировали. Также, по словам девушек, серьёзно пострадала их беременная подруга", – приводится в сообщении информация, ставшая поводом для организации доследственной проверки.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Петербурга, ход и результаты этой проверки контролирует прокуратура Петроградского района.
ГСУСК РФ по Петербургу, а также надзорное ведомство не приводят название ресторана, где могли отравиться посетительницы, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о ресторане "Мона".
"Повар этого заведения болел сальмонеллезом. После выявления этого факта Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование и вышел в суд с иском о запрете работы ресторана "Мона". В настоящее время его работа приостановлена", – рассказал собеседник агентства.
По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Петроградский районный суд 28 октября приостановил на 20 суток работу ресторана "Мона" на Каменностровском проспекте, 47 из-за нарушения санитарных норм. Так, в частности, в заведении обнаружилась нехватка моечного оборудования и столов для приготовления пищи, также оказались нарушены условия хранения некоторых продуктов.
Также, по данным судебной пресс-службы, были выявлены нарушения по организации периодического медосмотра ряди сотрудников ресторана.
Сотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
СК начал проверку сообщений об отравлении в петербургском колледже
30 октября, 15:55
 
Санкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала