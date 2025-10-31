СК выясняет обстоятельства отравления девушек в ресторане в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства возможного отравления компании девушек, одна из которых беременна, в ресторане в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк СК РФ.

Как отмечается, в ходе мониторинга публикаций СМИ выявлена информация о том, что группа девушек почувствовала недомогание после ужина в одном из ресторанов.

"Трое из девушек пожаловались на сильную боль в животе, а одну из них нашли без сознания в ванной и госпитализировали. Также, по словам девушек, серьёзно пострадала их беременная подруга", – приводится в сообщении информация, ставшая поводом для организации доследственной проверки.

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Петербурга , ход и результаты этой проверки контролирует прокуратура Петроградского района.

ГСУСК РФ по Петербургу, а также надзорное ведомство не приводят название ресторана, где могли отравиться посетительницы, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о ресторане "Мона".

"Повар этого заведения болел сальмонеллезом. После выявления этого факта Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование и вышел в суд с иском о запрете работы ресторана "Мона". В настоящее время его работа приостановлена", – рассказал собеседник агентства.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Петроградский районный суд 28 октября приостановил на 20 суток работу ресторана "Мона" на Каменностровском проспекте, 47 из-за нарушения санитарных норм. Так, в частности, в заведении обнаружилась нехватка моечного оборудования и столов для приготовления пищи, также оказались нарушены условия хранения некоторых продуктов.