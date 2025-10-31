Рейтинг@Mail.ru
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай - РИА Новости, 31.10.2025
10:17 31.10.2025
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай - РИА Новости, 31.10.2025
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай
Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства РФ. РИА Новости, 31.10.2025
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай

Россия является главным поставщиком нефти на китайский рынок

© РИА Новости / Максим Богодвид
Добыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит Китай. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе переговоров стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе укрепление энергетического партнерства.
"Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок", - сообщили в кабмине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Россия продает больше нефти, чем потребляет, заявил Путин
23 октября, 19:13
 
РоссияКитайМихаил МишустинСи ЦзиньпинЭкспортНефть
 
 
