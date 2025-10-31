https://ria.ru/20251031/neft-2052028114.html
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай - РИА Новости, 31.10.2025
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай
Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства РФ. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T10:17:00+03:00
2025-10-31T10:17:00+03:00
2025-10-31T10:17:00+03:00
россия
китай
михаил мишустин
си цзиньпин
экспорт
нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_0:18:2310:1317_1920x0_80_0_0_8a67c255f788ad97140be4a1e2015bfb.jpg
https://ria.ru/20251023/neft-2050191283.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_180:0:2256:1557_1920x0_80_0_0_6289786cafd72a5ebd8b0c0e4cde91aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин, экспорт, нефть
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Экспорт, Нефть
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай
Россия является главным поставщиком нефти на китайский рынок