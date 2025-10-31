https://ria.ru/20251031/mishustin-2052027249.html
Правительство назвало главные темы предстоящего визита Мишустина в Китай
Правительство назвало главные темы предстоящего визита Мишустина в Китай - РИА Новости, 31.10.2025
Правительство назвало главные темы предстоящего визита Мишустина в Китай
Приоритетное внимание в ходе предстоящих контактов премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китае будет уделено вопросам развития торговли, продвижения проектов... РИА Новости, 31.10.2025
Правительство назвало главные темы предстоящего визита Мишустина в Китай
Мишустин обсудит в КНР развитие торговли, энергетики и сельского хозяйства
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Приоритетное внимание в ходе предстоящих контактов премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китае будет уделено вопросам развития торговли, продвижения проектов в энергетике и сельском хозяйстве, сообщили в пресс-службе кабмина.
Мишустин
3-4 ноября посетит Китай
. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином
и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
.
"В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Приоритетное внимание будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах", - сообщили в кабмине.