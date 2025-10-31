Правительство назвало главные темы предстоящего визита Мишустина в Китай

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Приоритетное внимание в ходе предстоящих контактов премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китае будет уделено вопросам развития торговли, продвижения проектов в энергетике и сельском хозяйстве, сообщили в пресс-службе кабмина.

"В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Приоритетное внимание будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах", - сообщили в кабмине.