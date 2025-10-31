Перевод TikTok под контроль США полностью согласован, заявил Бессент

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Перевод бизнеса социальной сети TikTok под американский контроль полностью согласован и должен произойти очень скоро, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times.
"Все улажено и мы должны увидеть транзакцию очень скоро", - сообщил чиновник, комментируя сделку по TikTok.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
