США и Китай достигли баланса, заявил Бессент

"Существует договоренность о том, что при прочих равных условиях мы достигли равновесия и можем действовать в рамках него в течение следующих 12 месяцев", — сказал он.

Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны. Она разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел пошлину в десять процентов против импорта всех китайских товаров. В марте ее повысили до 20 процентов, а после нескольких взаимных шагов она достигла 145. Ставка для американских поставщиков в Китай при этом составила 125 процентов.