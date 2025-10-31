Рейтинг@Mail.ru
США и Китай достигли баланса, заявил Бессент
19:28 31.10.2025 (обновлено: 20:05 31.10.2025)
США и Китай достигли баланса, заявил Бессент
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в интервью Financial Times, что Вашингтон и Пекин достигли равновесия. РИА Новости, 31.10.2025
в мире, скотт бессент, министерство финансов сша, сша, китай, си цзиньпин, дональд трамп, экономика, введение трампом пошлин на импорт, пошлины
В мире, Скотт Бессент, Министерство финансов США, США, Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт, Пошлины
© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в интервью Financial Times, что Вашингтон и Пекин достигли равновесия.
«
"Существует договоренность о том, что при прочих равных условиях мы достигли равновесия и можем действовать в рамках него в течение следующих 12 месяцев", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Трамп хочет от Си то, что председатель не может ему дать
28 октября, 08:00
Накануне президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины на товары из Китая до 47 процентов с прежних 57 за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до с 20 до десяти процентов.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны. Она разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел пошлину в десять процентов против импорта всех китайских товаров. В марте ее повысили до 20 процентов, а после нескольких взаимных шагов она достигла 145. Ставка для американских поставщиков в Китай при этом составила 125 процентов.
В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до десяти процентов с 14 мая на 90 дней. В начале августа эту временную паузу продлили еще на три месяца.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
На Украине забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
Вчера, 04:11

Торговая политика Трампа

После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Помощники Трампа опасаются изменения позиции по Тайваню, пишут СМИ
29 октября, 03:52
В середине июля глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

Россия много лет подряд остается крупным поставщиком нефти в Китай. По официальным данным, в 2023-м Пекин импортировал 107 миллионов тонн сырья, это на 24 процента больше, чем годом ранее. По итогам 2024-го Китай закупил 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя эти угрозы, заявил, что Пекин примет разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных приоритетов. Дипломат подчеркнул, что Китай будет твердо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Трамп заявил, что ждет от Китая помощи в переговорах с Россией
25 октября, 07:01
 
В миреСкотт БессентМинистерство финансов СШАСШАКитайСи ЦзиньпинДональд ТрампЭкономикаВведение Трампом пошлин на импортПошлины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала