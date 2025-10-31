https://ria.ru/20251031/kitay-2051981167.html
Торгпред США рассказал о будущем экономических отношений с Китаем
Торгпред США рассказал о будущем экономических отношений с Китаем - РИА Новости, 31.10.2025
Торгпред США рассказал о будущем экономических отношений с Китаем
В вопросе будущих отношений США и Китая все зависит от Пекина, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T00:05:00+03:00
2025-10-31T00:05:00+03:00
2025-10-31T00:05:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_0:237:4500:2768_1920x0_80_0_0_54812b5aa3cd4d23ae54ef877f3714df.jpg
https://ria.ru/20251030/bessent-2051866160.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_247:0:4254:3005_1920x0_80_0_0_7bbe5f0fce9de952890c3c7cab2496d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Пекин, Си Цзиньпин
Торгпред США рассказал о будущем экономических отношений с Китаем
Торгпред США Грир: будущие экономические отношения с КНР зависят от Пекина
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. В вопросе будущих отношений США и Китая все зависит от Пекина, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Я думаю, что все зависит от Китая
. В некоторой степени президент (США
Дональд) Трамп довольно четко дал понять, что он хочет иметь отличные отношения с Китаем. У него действительно отличные отношения с президентом Си Цзиньпином
. США всегда были готовы к торговле и инвестициям с Китаем, но мы хотим, чтобы они были справедливы. У нас будет период в один год, и это шаг к укреплению доверия, и, надеюсь, это ситуация, в которой мы сможем найти способы вести торговлю на взаимовыгодных условиях, чтобы сбалансировать торговый дефицит и торговать нечувствительными товарами", - сказал Грир в эфире телеканала Fox Business
.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.